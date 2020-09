On aurait du mal à trouver une combinaison de personnes plus puissante que Barack et Michelle Obama et Jay-Z et Beyoncé. Pendant des années, Jay-Z a vanté son amitié avec l’ancienne première famille et a expliqué à quel point cette amitié comptait pour lui. Cependant, du côté d’Obama, l’amitié ressemble plus à une connaissance qu’à un groupe de copains envoyant des SMS à travers tout cela.

L’aube d’une amitié

L’élection de Barack Obama en 2008 a été un tournant en Amérique. Avant lui, il n’y avait pas de diversité raciale dans la liste des présidents menant à lui. En tant que tel, Obama en est venu à représenter plus qu’un simple président aux yeux de ses partisans. Il a exprimé l’espoir et la volonté de faire ce qui lui était demandé pour devenir l’homme le plus puissant du pays malgré tout ce qui travaillait contre lui.

Obama avait le soutien de tous les coins de la carte, des athlètes aux acteurs et aux politiciens. La Maison Blanche d’Obama a embrassé les arts d’une manière que peu d’autres présidents avaient auparavant, et en tant que tel, il a rencontré plus de quelques amis improbables en cours de route, y compris Jay-Z et Beyoncé. Les fans de longue date des deux se sont connus avant les élections. Pourtant, l’amitié n’a fait que se renforcer lorsque les Obama ont déménagé à Washington, DC.

Jay-Z a fait campagne pour Barack, et Beyoncé a chanté son interprétation du classique d’Etta James « At Last » au bal inaugural. Le couple est devenu un élément essentiel de nombreuses politiques menées par Obama, des initiatives de remise en forme de Michelle au travail social de Barack. Jay-Z, en particulier, a parlé de l’importance de leur amitié pour lui.

Barack et Jay-Z

Michelle et Beyoncé semblent se respecter mutuellement, ce qui découle de leur amitié l’une avec l’autre et du travail qu’elles font. Indépendamment de la force de leur amitié, ils ont travaillé main dans la main au cours des 12 dernières années pour s’entraider et aider la nation. Identifier l’étendue de l’amitié entre Barack et Jay-Z est cependant un peu plus compliqué, comme le rapporte ..

En 2015, Jay-Z a parlé de sa relation avec le président Obama de l’époque. Le rappeur a affirmé qu’il était proche du président et ne s’est pas contenté de lui parler lors de ses visites à la Maison Blanche. Le rappeur a affirmé que lui et le président envoyaient des textos de manière semi-régulière. Cependant, parlant avec Jimmy Kimmel des affirmations du rappeur, Obama a rétracté en plaisantant sa version de l’histoire, affirmant qu’il n’envoyait aucun texto au rappeur – ni à personne, d’ailleurs.

«Écoutez, j’aime sa musique, il est incroyablement créatif, mais je ne pense pas avoir son numéro de domicile», a déclaré l’ancien président à l’animateur de l’émission, selon ..

Barack a souvent été ridiculisé pour son BlackBerry pendant la présidence. Il a ri de l’idée qu’il ferait des exceptions à sa politique de non-textos pour Jay-Z. Quoi qu’il en soit, le couple pourrait être amis. Pourtant, l’étendue de cette amitié passée à des rencontres amicales pourrait être plus unilatérale que le rappeur ne le pense.

Amitié double face

Il semblerait que l’ancienne première famille des États-Unis et la première famille du hip-hop et du R&B aient une sorte d’amitié, mais mettre une étiquette sur la force de cette amitié peut être un peu délicat. D’une part, le président des États-Unis, même après son mandat, a probablement moins de temps pour s’attarder sur ses amitiés loin de ses objectifs ultimes. D’un autre côté, il est logique que Jay-Z apprécie une telle amitié dans la mesure où il pourrait surestimer sa profondeur.

Quoi qu’il en soit, ce quatuor puissant a noué un lien indiscutable qui a duré tout au long du règne de l’ancien président. Maintenant, à une époque différente de toute leur vie, le groupe aura peut-être plus de temps pour se retrouver, se rattraper et peut-être même échanger des numéros.