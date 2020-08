2020-08-30 07:30:03

Bella Thorne a présenté des excuses pour sa controverse sur les OnlyFans, après que son succès aurait conduit l’entreprise à imposer des restrictions de paiement.

L’actrice de 22 ans a amassé 2 millions de dollars sur le site classé X en quelques jours à peine, mais elle a été critiquée par la communauté des travailleuses du sexe en ligne, qui compte sur le site comme principale source de revenus, après que son succès aurait conduit à l’entreprise d’imposer des restrictions de paiement.

Elle a tweeté: « PT1 Supprimer la stigmatisation derrière le sexe, le travail du sexe et la négativité qui entoure le mot SEX lui-même en lui apportant un visage grand public, c’est ce que j’essayais de faire, pour aider à attirer plus de visages sur le site pour créer plus de revenus pour les créateurs de contenu sur le site.

« Je voulais attirer l’attention sur le site, plus il y avait de personnes sur le site, plus il y avait de chances de normaliser les stigmates, Et en essayant de faire cela, je vous ai blessé. J’ai risqué ma carrière plusieurs fois pour éliminer la stigmatisation derrière le travail du sexe, la pornographie et la haine naturelle que les gens crachent … derrière tout ce qui touche au sexe.J’ai écrit et réalisé un porno contre les sourcils élevés de mes pairs et de mes managers parce que JE VOULAIS aider à lutter contre la stigmatisation derrière le sexe.

« Je suis un visage grand public et quand vous avez une voix, une plate-forme, vous essayez de vous utiliser pour aider les autres et plaider pour quelque chose de plus grand que vous. Encore une fois dans ce processus, je vous ai blessé et pour cela je suis vraiment désolé.

« Ps. Je ne rencontre que des fans au sujet des nouvelles restrictions pour savoir pourquoi !!! C’est f ***** et je suis désolé de commenter toutes les idées ou préoccupations que vous voulez soulever à OF !! et envoyer moi vos liens et une photo pour que je puisse vous promouvoir (sic). »

Les patrons de OnlyFans ont insisté sur le fait que les nouveaux changements de paiement ne sont pas le résultat d’une seule personne, mais les utilisateurs insistent sur le fait que l’énorme salaire de Bella en est une grande partie.

Pendant ce temps, Bella a récemment affirmé qu’elle avait décidé de rejoindre OnlyFans parce qu’elle pouvait « contrôler pleinement » son « image », être elle-même et ne pas avoir à se soucier des intimidateurs.

Elle a expliqué: « OnlyFans est la première plate-forme où je peux contrôler totalement mon image; sans censure, sans jugement et sans être victime d’intimidation en ligne pour être moi. »

L’ancienne star de Disney a filmé une vidéo racée pour annoncer qu’elle avait rejoint OnlyFans, dans laquelle elle posait en bikini et enfilait un collier tour de cou en diamant avec le mot «sexe» embelli dessus.

Dans un communiqué, elle a déclaré: « OnlyFans est un endroit sûr pour moi pour être Bella. Être qui je suis sans jugement. Sans censure. C’est ENFIN ma décision de décider comment j’interagis avec mes fans. (Sic) »

