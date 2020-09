L’émission spéciale d’une heure partiellement animée sera dirigée par le lauréat d’un Oscar Matthew A. Cherry et devrait sortir le 4 octobre sur ABC.

La sitcom socialement consciente d’ABC « noirâtre » Il est actuellement prévu de lancer sa septième saison fin octobre, mais il semble que l’émission revienne un peu tôt pour peser sur les prochaines élections.

Le lauréat d’un Oscar 2019 Matthew A. Cherry pour le court métrage d’animation « Hair Love » a été mis à contribution pour diriger la spéciale, qui comprendra deux épisodes qui promettent d’être très différents. C’est parce que la « Partie 2 » de la tranche « Election Special » prévue sera entièrement animée.

Tracee Ellis Ross s'est prononcée contre le fait de faire cela sur Black-Ish « depuis le début »

La première partie de l’épisode suivra l’excitation de Junior (Marcus Scribner) d’être enfin assez vieux pour voter et constater qu’il a été retiré de la liste des électeurs éligibles. Cela permet à Junior et aux téléspectateurs de se plonger profondément dans les problèmes d’inscription des électeurs qui continuent de sévir dans ce pays.

La seconde moitié suivra le patron de Dre, M. Stevens (Peter Mackenzie), alors qu’il soumettra une offre pour un siège au Congrès. Disons simplement que c’est une mauvaise idée et que cela promet de ne faire qu’empirer alors que Dre (Anthony Anderson) et sa famille se mobilisent pour essayer de l’arrêter, explorant la collecte de fonds et l’influence d’intérêts spéciaux sur les élections.

Il reste à voir si les créateurs profiteront du format animé pour vraiment pousser la création sur celui-ci, en explorant des éléments fantastiques plus exagérés, ou si cela ressemblera davantage à cet épisode à moitié animé maladroit de « The Blacklist », nous a obtenu peu de temps après que la pandémie a interrompu la production à Hollywood.

Lee Daniels en partenariat avec la star originale Fred Savage sur les années Black Wonder

Nous nous attendons à un peu mieux, car « black-ish » est déjà devenu animé, mais jamais comme un épisode complet. On ne sait pas non plus pourquoi la série le fait cette fois. Ou pourquoi ces épisodes ne sont pas considérés comme la première de la saison 7, mais plutôt comme un événement spécial en dehors de toute saison.

La première moitié a-t-elle été filmée avant la fin de la production la saison dernière? Et alors que la production s’accélère pour la nouvelle saison, les producteurs ont-ils simplement décidé de ne pas prendre la peine de filmer la seconde moitié? Ou est-ce juste pour la publicité de l’ensemble?

C’est certainement un défi pour toute émission qui entre dans sa septième saison d’attirer l’attention à cette époque de pointe de la télévision où il y a toujours quelque chose qui commence ou se termine. Et pourtant, voici « black-ish » qui réussit pour la deuxième fois en quelques semaines.

Épisode controversé de Black-ish tiré par ABC sur l'hymne à genoux maintenant sur Hulu

La dernière grande histoire à propos de la sitcom créée par Kenya Barris était en fait la raison pour laquelle Barris s’est finalement éloigné de la série et d’ABC pour conclure un accord amoureux avec Netflix. Le mois dernier, Hulu a finalement abandonné un épisode qui devait être diffusé en février 2018.

À l’époque, Disney l’a retiré presque sans préavis, ce qui a amené les fans à supposer que la société n’était pas à l’aise avec ses préoccupations politiques. L’épisode s’est avéré quelque peu prémonitoire, cependant, car bon nombre de ses préoccupations exprimées sont maintenant des problèmes sociaux et politiques majeurs en cette saison électorale et il semble apprivoisé par rapport aux nouvelles du soir.

ABC n’a pas encore annoncé la date de la première de la saison 7 pour « black-ish », mais l’émission a déjà révélé qu’elle avait pleinement l’intention d’explorer tous les problèmes qui ont dominé cet été au-delà des élections, y compris la pandémie COVID-19 et les Black Lives. La matière proteste contre le racisme systémique.

