BLACKPINK sortira son nouveau single «Ice Cream» avec Selena Gomez le 28 août. Pour donner aux fans un aperçu de la chanson et du clip vidéo, les artistes ont sorti un teaser du clip vidéo le 26 août.

BLACKPINK sort un nouvel album

BLACKPINK sortira son premier album studio coréen, Blackpink: The Album, le 2 octobre 2020. Le retour du groupe K-pop est divisé en trois parties différentes. Le 26 juin 2020, ils ont sorti leur single «How You Like That», la première partie de leur retour. La chanson a atteint la première place sur iTunes aux États-Unis et a atteint 86,3 millions de vues sur YouTube au cours des premières 24 heures.

«Ce single est une chanson hip-hop plus intense mais en même temps conserve la couleur et la personnalité d’origine de BLACKPINK. Le message parle de [how] dans une situation donnée, nous ne perdrons pas confiance et nous augmenterons malgré les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons », a déclaré BLACKPINK à British Vogue.

Le groupe K-pop a déclaré à TIME: «Nous pensons que cette chanson contient le message que même dans les moments les plus sombres, nous devons persévérer et lutter. Nous voulons que chacun trouve sa force grâce à notre musique.

BLACKPINK et Selena Gomez vont collaborer

En juillet 2020, BLACKPINK a annoncé qu’il y aurait un deuxième single en pré-sortie menant à leur album. Le nouveau single serait la deuxième partie de leur retour et comporterait également une collaboration avec un autre artiste.

Une affiche teaser montrait Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa et un point d’interrogation taquinant la collaboration surprise, et l’affiche n’a pas révélé le titre du morceau ni sa date de sortie. YG Entertainment a annoncé plus tard que Gomez était le long métrage surprise et que la chanson «Ice Cream» serait publiée à minuit HNE et à 13 heures. KST le 28 août.

Construisant le battage médiatique pour la chanson déjà très attendue, un teaser de vidéo musicale a été publié le 26 août. Le teaser renforce encore plus le suspense et fait allusion au ton amusant et estival de la chanson sans rien dévoiler de la musique réelle.

Ce que les fans pensent du teaser «Ice Cream»

Après la publication du teaser, les fans de BLACKPINK et Selena Gomez ont discuté du teaser sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, «selena» et «#IceCreamMVTeaser» ont été suivis par les fans à propos du prochain single. Dans un fil de discussion Reddit, les fans ont exprimé à quel point ils étaient enthousiasmés par la collaboration.

«C’est vraiment une allumeuse parce que je n’ai aucune idée de ce que sera la chanson de ce haha, la partie ‘glace’ ne sonne pas totalement comme le concept le plus rose sous le soleil, mais les visuels vont définitivement dans cette direction donc ça va être plus un concept de bubblegum sans aucun doute (pas qu’il y ait beaucoup de raisons d’en douter) », a écrit un utilisateur de Reddit.

«Parier ma vie sur la base d’un teaser mv de 28 secondes que le montage a été bien fait. Ahhhhhh j’ai hâte de demain, ils ont tous l’air si mignons », a écrit un utilisateur de Reddit.

Un autre utilisateur de Reddit a écrit: «J’étais inquiet de savoir à quoi ressemblerait le clip vidéo avec eux tous les deux filmant dans différents pays, mais d’après le teaser ici, il semble qu’ils pourraient très bien réussir, un jour de plus … un jour de plus.