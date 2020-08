Alors que le divorce de Brad Pitt avec Angelina Jolie entre dans sa quatrième année, le lauréat d’un Oscar semble avoir finalement évolué vers une nouvelle relation. Des caméras ont récemment attrapé l’acteur de 56 ans avec le mannequin allemand Nicole Poturalski lors d’une escapade romantique. Mais ce n’est pas la première fois que Pitt et Poturalski sont vus ensemble.

Brad Pitt | Matt Winkelmeyer / .

Brad Pitt et Nicole Poturalski sont en vacances dans le sud de la France

Selon le Daily Mail, Pitt et Poturalski ont voyagé ensemble dans un jet privé et ont été aperçus à l’aéroport français du Castellet le 26 août. On pense que le couple séjourne au Château Miraval, le domaine qu’il a acheté avec Angelina en 2011.

Le magasin a publié des photos montrant Pitt portant un masque blanc, sa casquette à rabat emblématique et des lunettes de soleil. Il était une fois… à Hollywood, la star avait l’air élégante avec un t-shirt blanc, une chemise boutonnée verte et un pantalon gris.

Poturalski est une mannequin accomplie et maman d’un enfant qui a fait la couverture de Cosmopolitan, Elle et Marie Clare. L’homme de 27 ans parlerait couramment cinq langues. Elle portait un masque noir avec des lunettes de soleil et un chapeau. Elle a également gardé les choses décontractées avec une chemise blanche, des kakis et une veste noire.

Un initié a confirmé que Pitt et Poturalski «se voient, ils profitent de vacances ensemble».

Le duo a été photographié ensemble lors d’une performance de Kanye West en novembre 2019

Depuis la séparation de Pitt et Jolie en septembre 2016, divers points de vente ont lié la star du Fight Club à tout le monde, de la star de Arrested Development Alia Shawkat à son ex-femme, Jennifer Aniston.

Même si Pitt est légalement célibataire, des initiés ont insisté plus tôt cette année sur le fait qu’il n’était sorti avec personne depuis sa séparation de Jolie. Cependant, les caméras l’ont repéré en novembre 2019 avec Poturalski.

Ils étaient ensemble dans une loge VIP au Hollywood Bowl de Los Angeles pour une performance de Kanye West. Des témoins oculaires affirment que le duo était «profondément en conversation» en attendant le début du concert, et Shawkat les a rejoints plus tard pendant le spectacle.

EN RELATION: Angelina Jolie accuse l’équipe de Brad Pitt de cacher un «petit secret» dans leur divorce en cours

Pitt a par la suite mis fin aux rumeurs selon lesquelles il sortait avec Shawkat. Mais, Poturalski a volé avec succès sous le radar. Alors que les fans regardent les photos maintenant, il semble assez clair qu’ils appréciaient la compagnie de l’autre.

À un moment donné, Pitt et Poturalski semblèrent se rapprocher alors qu’il lui touchait doucement les doigts.

Nicole Poturalski est une maman fière avec une longue liste de réalisations

On sait très peu de choses sur la relation de Poturalski avec Pitt, mais Us Weekly a confirmé qu’ils sortaient ensemble. La beauté allemande est un mannequin de haute couture qui est actuellement signé avec Next Management à Los Angeles et A Management en Allemagne.

En marchant sur les podiums au cours des dix dernières années, le mannequin basé à Berlin a appris à devenir multilingue. Poturalski – qui porte le prénom Nico – est originaire de Bergkamen, en Allemagne, et elle est d’origine polonaise. Quand elle avait 13 ans, son objectif était de devenir biologiste marine. Mais, après qu’un dépisteur de talents l’ait repérée à Disneyland Paris, sa carrière de mannequin est née.

EN RELATION: Des initiés prétendent que Jennifer Aniston et Brad Pitt planifiaient un bébé avant qu’Angelina Jolie ne vienne en scène

En tant que mannequin pour des designers comme Vivienne Westwood, Poturalski a terminé ses études et a fondé une organisation dédiée à aider les requins.

Poturalski est aussi la fière maman d’un fils nommé Emil, qui apparaît régulièrement sur sa page Instagram. L’équipe de Pitt n’a pas confirmé qu’il sortait avec Poturalski parce qu’ils «ne commentent pas les relations personnelles».