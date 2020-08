Denise a insinué que les textes de Brandi pourraient être trafiqués au milieu d’une querelle sur leur connexion présumée.

Brandi Glanville a « une affaire inachevée » avec Denise Richards, après la fin de la saison en cours de « Real Housewives of Beverly Hills » sans qu’ils aient jamais abordé leur querelle face à face.

Sur le nouvel épisode de son podcast « Unfiltered », Glanville a déclaré que même si elle était « tellement ivre » quand elle a regardé la finale cette semaine, elle avait encore « des choses à dire » sur ce qui s’est passé.

Bravo

Si vous n’avez pas suivi le drame, Brandi a précédemment affirmé qu’elle et Denise avaient eu des relations sexuelles. Glanville a déclaré qu’elle avait été amenée à croire que Denise et son mari, Aaron Phypers, avaient un accord selon lequel Richards pourrait se connecter avec des femmes. Mais, selon Brandi, après avoir eu des relations sexuelles, Denise aurait dit qu’Aaron la « tuerait » s’il le découvrait. Les autres femmes se sont toutes impliquées lorsque Brandi a également affirmé que Denise avait parlé d’elles derrière leur dos.

Après que Denise ait nié être amie avec Brandi, Glanville a montré aux autres femmes leurs conversations textuelles – ce qui, bien qu’innocent, semblait prouver qu’elles n’étaient pas exactement des étrangères. Dans l’épisode de mercredi de RHOBH, Denise a cependant insinué que les textes auraient pu être trafiqués avec une application et menacé de publier les vrais messages qu’ils échangeaient.

« Je ne mens pas. Je dis la vérité et ils ont tous vu mon téléphone », a déclaré Glanville sur son podcast vendredi. « Denise, dit-elle, y a-t-il une application … si tu me connais, je peux à peine utiliser [my iPhone]. «

«Faites-le, montrez-leur», s’exclama-t-elle alors, faisant référence à la menace de Denise. « Je pensais qu’il n’y en avait pas, de quoi tu parles? S’il te plaît, je t’en supplie, montre nos textes! Montre nos textes! Montre nos textes! Allez. »

Glanville a déclaré qu’elle aurait souhaité pouvoir se rendre à Rome – où Teddi a confronté Denise aux affirmations de Brandi – afin qu’elle puisse parler avec Richards de tout face à face.

« C’est nul, je ne pouvais pas suivre et avoir une conversation avec elle. Encore une fois, je n’allais pas dire que c’est à 100% devant la caméra, mais une fois que vous le dites à une personne dans le groupe, ce que j’ai dit à Kim, vous êtes en quelque sorte doivent, »elle a expliqué. « Si ça ne sort pas de ta bouche, l’histoire va être mal interprétée et ça va être un jeu de téléphone où ce n’est qu’une émission de merde géante. »

Dans le dernier épisode, Richards ne s’est pas présenté à la fête de Noël de Dorit Kemsley après que Brandi lui ait envoyé un texto et lui ait annoncé qu’elle serait là aussi.

« J’ai dit exactement ce qui s’était passé et je voulais continuer à la voir et je lui ai dit cela et elle a même dit qu’elle savait que je venais à la fête et c’est pourquoi elle n’est pas venue », a déclaré Brandi. « Je lui ai envoyé un texto et lui ai dit que j’avais vraiment besoin de te parler. »

Quand son co-hôte a dit qu’elle aurait peut-être dû la surprendre à la fête et ne pas l’avertir, Brandi a dit qu’elle pensait que Denise pourrait être prête pour une confrontation.

« Je pensais qu’elle était tellement, » Oh mon Dieu, cela n’est pas arrivé « , qu’elle voudrait me confronter comme elle l’a fait avec Camille la saison dernière et Kyle cette saison », a déclaré Brandi. « Ce n’est pas cette personne qui fuit quelque chose … Je ne pense pas qu’elle puisse s’en sortir. La vérité fait mal parfois et je ne sais pas. J’adorerais avoir une conversation avec elle maintenant que J’ai vu toutes les conversations qu’elle a dites, toutes ses contradictions, c’est dur. «

Elle a ensuite dit qu’il n’y avait aucun moyen que Denise ait d’autres textes, parce qu’ils n’existent tout simplement pas. « Peut-être qu’elle a une application pour ça », a ajouté Brandi.

«J’espère qu’un jour, je vais m’asseoir avec Denise et nous allons nous faire plaisir», a-t-elle poursuivi, avant d’évoquer la réunion à venir, pour laquelle elle aurait été interviewée séparément des autres dames.

«J’aurais aimé pouvoir m’asseoir avec Denise. J’ai l’impression d’avoir des travaux en suspens», a-t-elle déclaré. « Je pense que si j’étais allée à la réunion, elle ne serait probablement pas venue, ou c’est virtuel, donc c’est facile de partir. Je comprends que je ne suis pas là. J’ai l’impression que nous avons des affaires inachevées. »

La réunion débutera mercredi prochain sur Bravo.