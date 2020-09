Kamala Harris a fait une visite surprise en haut de l’émission pour honorer les deux femmes alors que les fans ont rapidement fait connaître leur nom en essayant de décider qui a remporté cette bataille épique de trois heures et 21 rounds.

Timbaland et Swizz Beats ‘ Verzuz est tout au sujet de la musique, mais dans le cas de Cognac et Monica, il y a de véritables coups de poing dans le passé des chanteurs.

Monica aurait frappé Brandy au visage quelques instants avant qu’ils ne soient prêts à interpréter leur duo à succès, « The Boy Is Mine » aux MTV VMA de 1998, bien que les deux aient nié cela à l’époque par leurs managers respectifs.

Il n’y avait pas de poings qui volaient cette fois-ci, mais les fans pouvaient encore sentir la tension parfois traverser leurs écrans alors que la femme faisait face. Bien sûr, il y avait beaucoup de rires et de sourires, mais Brandy souriait-elle plus … et plus naturellement?

Monica ne souriait certainement pas quand Brandy a fait une première tentative d’humour. Pendant que Brandy parlait de «donner des coups de pied dans les portes», Brandy a plaisanté en disant que c’était sa porte.

Monica s’arrêta net dans son élan, se tourna vers Brandy et dit froidement: « Je ne t’ai pas dit. »

« Non, tu n’as pas frappé à ma porte, » acquiesça Brandy, laissant Monica demander pourquoi elle le dirait, alors.

«J’essayais de faire une blague», a déclaré Brandy. « J’essayais de travailler sur ma comédie. »

« Est-ce que cela signifie que vous n’allez pas faire la tournée? » »elle a demandé, continuant avec les blagues. Honnêtement, cela ressemblait parfois à deux personnalités très différentes, l’une très ludique et l’autre plus professionnelle.

Il est difficile de dire si Monica était vraiment bouleversée pour le moment, bien que certains fans aient eu le sentiment que Monica n’était pas aussi sur leur querelle que Brandy. Pourtant, Monica a répliqué avec une blague de sa propre, craquant, « Je ne frappe dans les portes que lorsque cela implique le sexe opposé. » Elle a également décrit la querelle initiale comme un « marketing brillant » pour leur collaboration.

«Je voulais te parler face à face», a déclaré Monica à Brandy à un moment donné. « Plus on en parle, plus cela devenait difficile, inutilement. Et je suis vraiment un vrai tireur et j’admire vraiment ce que vous avez fait musicalement et ce que vous avez dû endurer personnellement. »

Les femmes ont admis qu’elles n’avaient pas parlé depuis huit ans avant cette bataille, ce qui a alimenté les spéculations des fans.

«J’ai aussi le plus grand amour et le plus grand respect pour vous, pour quelqu’un qui commence à 12 ans», a déclaré Brandy à Monica. « La longévité de ta carrière, personne [knows] ce que vous avez vécu. «

Mis à part quelques instants, les fans pensaient que cela pourrait indiquer une tension persistante – Monica a déclaré à Brandy, « nous ne sommes pas un groupe », après que Brandy a plaisanté sur le fait qu’ils l’étaient – c’était surtout une fête d’amour et surtout de musique, qui s’est déroulée sur 21 séries de « compétition » et une épopée de trois heures. C’était aussi une énorme poussée pour sortir le vote.

L’apparition surprise de Harris a mis l’ambiance du bon pied, avec beaucoup d’éloges pour les deux femmes pour avoir plaidé en faveur de l’initiative d’enregistrement When We All Vote de Michelle Obama. « Vous avez tous les deux utilisé vos voix d’une manière si puissante et une extension de nos voix est notre vote, non? » elle a demandé.

Brandy et Monica étaient clairement excitées de voir Harris apparaître à l’écran entre elles pour lancer les choses, et elles auraient probablement été tout aussi excitées si elles avaient vu Michelle Obama elle-même apparaître dans le rouleau de fans, en écrivant: «C’est mon confiture! »

Et ils n’étaient pas seuls à apporter leur soutien aux superstars du R&B. L’indépendant rapporte que les dames ont battu un record de Verzuz avec un pic de 1,2 million de vues simultanées lors de l’émission lundi soir.

Une vidéo qui a rapidement circulé après la fin de la nuit a montré ce qui s’est passé après la bataille, selon les fans, qui n’était rien d’autre que de l’amour et de l’admiration. On dirait que cette tournée taquinée est peut-être toujours en cours, après tout. Eh bien, peut-être.

Vous pouvez vérifier cela ci-dessous, ainsi que les réactions des fans de partout, y compris les déclarations de victoire des deux côtés!

C’est ce que Brandy et Monica faisaient réellement après Verzuz pendant que vous étiez ici en train de faire des mèmes sur la façon dont ils se détestent. Aimez-les tous les deux 💕💕💕. Ce soir était excellent. 10 ans, j’ai eu toute sa vie. pic.twitter.com/pVVKIqL87P – GinnyV. (@ Ginny_Vee88) 1 septembre 2020

Monica et Brandy jouent The Boy Is Mine en 2020 Je pleure #Verzuz pic.twitter.com/4ELff890jW – «(@bloovline) 1er septembre 2020

Monica et Brandy 😍 la nostalgie, la joie, la magie pure et pure BLACK GIRL FREAKING! Laisse-moi aller écrire ces nouvelles chansons! Je suis inspiré! #Verzuz c’est ainsi que la musique devrait vous faire ressentir! – Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) 1 septembre 2020

Alors maintenant que la bataille est terminée, pouvons-nous tous convenir de ne pas comparer Brandy et Monica, ils ont tous les deux des tubes et peuvent chanter … lmao ça ne sonne même pas bien. Brandy a gagné. Bonne nuit #Verzuz pic.twitter.com/M7IDxHjnq5 – Allumez-moi, je vous défie !! (@ Esquire_832) 1 septembre 2020

Brandy: j’ai un autre poème

Monica: lawd, la revoilà #Verzuz pic.twitter.com/wXWcXVyUZR – LyLy (@LyLy_ox) 1 septembre 2020

brandy otw home sachant que Monica l’a mangée pic.twitter.com/FqBsmlA11v – Stan. (@BacockObama) 1 septembre 2020

Brandy contre Monica😹🌚 pic.twitter.com/FCMyKWlPpl – Teboho Inga (@IngaTeboho) 1 septembre 2020

Monica se présente pour #versuz avec Brandy lol … pic.twitter.com/9u9c30meOd – 1freeJoshua (@ 1freeJoshua) 1er septembre 2020

Girl brandy ATE monica droite tf up. N’a laissé aucune miette. Nous adorons le voir pic.twitter.com/yNyl4NUXx4 – Bandolera (@lillspice) 1 septembre 2020

Monica Légit ne baise pas avec le brandy, bébé ne voulait même pas la serrer dans ses bras. Dents serrées af pic.twitter.com/BhJhdoudmu – maîtresse de roronoa (@LSpieces) 1er septembre 2020

Brandy et Monica dans les coulisses après avoir battu un autre record, laissant les gens penser qu’ils se détestent toujours et riant à la banque pic.twitter.com/yGzCPD4jU2 – Lil Ugly Dude 🌚 (@kiddizz) 1 septembre 2020

Brandy planifie une tournée pendant que Monica change de numéro 🤦🏾‍♂️ – Bobby (@KingBobbyDeal) 1 septembre 2020

Merci #BlackTwitter

Brandy a gagné 💯

Monica a apporté 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GPlS0dcVtO – Goddess.Indica (@DaIndicaGoddess) 1 septembre 2020

