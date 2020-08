2020-08-27 02:30:04

Britney Spears veut que son restaurateur soit « quelqu’un de l’extérieur ».

Le hitmaker «Toxic» est actuellement enfermé dans une bataille pour s’assurer que son père Jamie ne retrouve pas son seul rôle de conservateur car elle sent qu’il la traite «comme une enfant».

Une source a déclaré au magazine People: « Britney veut toujours que la tutelle se termine à un moment donné. Mais plus urgemment pour le moment, elle ne veut pas que son père retrouve le seul rôle de conservateur. Jamie est très ancienne.

« Il traite Britney comme une enfant … Britney veut que quelqu’un soit respectueux et prévenant qui soit en charge de sa tutelle. Quelqu’un de l’extérieur qui n’est pas sa famille. Quelqu’un qui la traitera comme une adulte et l’écoutera. Elle n’aura jamais cette relation avec Jamie. »

Pendant ce temps, il a récemment été révélé que la tutelle de Britney se poursuivrait au moins jusqu’en 2021, un juge prolongeant désormais les mandats de sa tutelle jusqu’en février de l’année prochaine.

L’avocat de Britney, Samuel Ingham, a été autorisé à déposer une requête au plus tard le 18 septembre et à la faire entendre le 14 octobre, et les lettres temporaires de tutelle ont été prolongées jusqu’au 1er février 2021.

Dans le dossier de Britney plus tôt cette semaine, elle a insisté sur le fait qu’elle était «fortement opposée» à ce que son père revienne en tant que seul conservateur et qu’elle «préférait fortement» que Jodi reste dans le rôle. La chanteuse et son avocat ont déclaré qu’ils préféreraient qu’un « fiduciaire d’entreprise qualifié » prenne en charge ses affaires.

Cependant, quelques jours après son dépôt, Jamie a également déposé des documents demandant que lui et l’avocat Andrew Wallet soient tous deux réintégrés en tant que conservateurs de Britney.

Jamie a demandé que lui et Andrew se voient accorder le « pouvoir d’obtenir tous les documents et registres » relatifs à la succession de Britney, y compris « tous les contrats, les informations relatives aux cartes de crédit, les relevés bancaires, les documents de planification successorale, les créances et tous les pouvoirs de avocat. »

