La mort de Chadwick Boseman a fait partager leur chagrin à de nombreuses personnes à Hollywood et dans les communautés de fans. Boseman est décédé le 28 août après quatre ans de bataille contre le cancer du côlon. La famille de Boseman a fait l’annonce et d’autres utilisateurs ont partagé leurs histoires sur Boseman. Parmi ceux-ci figuraient les collègues Marvel de Boseman et d’autres personnes avec lesquelles il a fait des films, ainsi que des personnes qu’il a touchées dans et en dehors des médias.

Chadwick Boseman | Matt Kennedy / Marvel Studios

Twitter a annoncé qu’un tweet de Boseman est devenu son tweet le plus apprécié de l’histoire de la plate-forme de médias sociaux. Découvrez sur quel tweet des millions d’utilisateurs ont cliqué comme ci-dessous, et quels autres tweets populaires ont dépassé Boseman.

Twitter déclare que ce tweet de Chadwick Boseman est le tweet le plus aimé de tous les temps

Le 28 août, la famille de Boseman a publié un message annonçant son décès. «C’est avec un chagrin incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman», a commencé le tweet. «Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant. De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. »

Le tweet de la famille Boseman comptait 6,4 millions de likes lorsque Twitter l’a déclaré: «Tweet le plus aimé de tous les temps. Un hommage digne d’un roi. #WakandaForever. » C’est comme 7 millions de likes au moment d’écrire ces lignes.

Le tweet commémoratif de Chadwick Boseman a dépassé les tweets de Barack Obama

Avant la mort de Boseman, les deux tweets les plus appréciés appartenaient à l’ancien président Barack Obama. Le 28 janvier, le tweet d’Obama citant Nelson Mandela «Personne ne naît en détestant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de ses origines ou de sa religion…» a reçu 4,3 millions de likes.

Juste derrière celui-là, le tweet commémoratif d’Obama à Kobe Bryant et à sa fille Gianna a obtenu quatre millions de likes. Un tweet de joyeux anniversaire à sa femme, Michelle, a également obtenu plus de trois millions de likes.

Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été un deuxième acte tout aussi significatif. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons de l’amour et des prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en un jour impensable. – Barack Obama (@BarackObama) 26 janvier 2020

Pendant ce temps, le dernier tweet de Bryant, louant LeBron James, a obtenu 2,7 millions.

Andy Milonakis et Macaulay Culkin ont les prochains tweets les plus appréciés

Le 30 mai, lors du lancement de SpaceX, Andy Milonakis a tweeté une blague. «Félicitations aux astronautes qui ont quitté la Terre aujourd’hui», a écrit Milonakis. « Bon choix. »

Même Milonakis a été surpris quand il a obtenu plus d’un million de likes sur cette blague. Le tweet était en route vers 3,6 millions de likes au total.

1 million de likes. Fou – Andy Milonakis (@andymilonakis) 31 mai 2020

Le récent tweet du 40e anniversaire de Culkin est également en tête de la liste des tweets les plus appréciés. Le 26 août, deux jours seulement avant la mort de Boseman, Culkin a tweeté: «Hé les gars, tu veux te sentir vieux? J’ai 40 ans. De rien. »

Le tweet a 3,3 millions de likes. Culkin a suivi avec plus de blagues sur le fait d’être adulte et d’avoir une crise de la quarantaine.

Depuis que j’ai 40 ans, je pense qu’il est temps de commencer ma crise de la quarantaine. Je pense commencer à surfer. Avez-vous tous des suggestions? – Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 26 août 2020

BTS a également beaucoup de millions de tweets aimés

Le groupe K-Pop BTS a également plusieurs tweets avec des millions de likes. Un simple «Hi Army» le 16 août a obtenu trois millions de likes.

Alors qu’un message en coréen avec deux photos du groupe a obtenu 2,7 millions.

Et une vidéo du chant de Jungkook a obtenu 3 millions supplémentaires.