« Merci à Dieu pour les beautés et les merveilles uniques de cette journée. »

Josh Gad a rendu hommage à son ami Chadwick Boseman en partageant l’un des derniers messages qu’il a reçus de l’acteur décédé.

Vendredi, la nouvelle de la mort de Boseman après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon a été confirmée via une déclaration sur les pages de médias sociaux de l’acteur. La star de « Black Panther » avait 43 ans.

«Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés», lit-on en partie dans la déclaration. « La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile. »

Prenant à son Twitter, Gad – qui a joué aux côtés de Boseman dans « Marshall » en 2017 – a rendu hommage avec un message émouvant à côté d’une capture d’écran du texte de Boseman.

Briser mon silence sur Twitter pour partager de la beauté. C’était l’un de mes derniers textes du talent brillant et unique dans la vie, @chadwickboseman – prenez cela et célébrez la vie. Il savait à quel point chaque instant était précieux. Ce soir, les cieux ont reçu l’un de ses anges les plus puissants. pic.twitter.com/Hj8Cb1IfZS – Josh Gad (@joshgad) 29 août 2020

« Briser mon silence sur Twitter pour partager de la beauté », a écrit Gad. « C’était l’un de mes derniers textes du talent brillant et unique dans la vie, @ chadwickboseman – prenez ceci et célébrez la vie. Il savait à quel point chaque instant était précieux. Ce soir, les Cieux ont reçu l’un de ses anges les plus puissants. »

Dans le texte puissant de Boseman, l’acteur a parlé des fortes pluies que Los Angeles a reçues au début de la pandémie et a encouragé ses amis à voir le positif à la suite des tempêtes.

«Je vous exhorte à sortir et à prendre une profonde respiration», écrit-il. « Remarquez à quel point l’air est frais en ce moment, après que notre ciel ait eu une pause de 3 semaines après le barrage implacable habituel de vapeurs de pare-chocs à pare-chocs de banlieue de Los Angeles, et maintenant la pluie d’aujourd’hui a donné à la Cité des Anges un long exagération et un besoin bien mérité. douche. »

« Inspirez et expirez le moment, et remerciez Dieu pour les beautés et les merveilles uniques de cette journée. »

« Nous devons profiter de chaque instant possible pour profiter de la simplicité de la création de Dieu, que ce soit un ciel clair et un soleil ou une obscurité », a-t-il poursuivi. « Et bon, si l’air est aussi clair en ce moment, et qu’il pleut demain, je pourrais même mettre des bocaux et des poubelles et attraper la pluie. Jeter ça dans le filtre à eau et j’ai une eau plus alcaline que n’importe quelle marque en bouteille Là. »

Alors que l’amour et le soutien des co-stars, amis et fans de Boseman ont afflué après la tragique nouvelle, Gad a également rendu un hommage émotionnel à son ami sur Instagram.

«Au revoir mon ami», la star de Broadway a légendé la vidéo en larmes. Regardez ci-dessus.

