La mort de Chadwick Boseman le 28 août a surpris de nombreux fans. Selon une déclaration de sa famille sur ses réseaux sociaux, Boseman luttait en privé contre le cancer du côlon. Sa mort à seulement 43 ans suggère tout le grand travail qu’il n’avait pas encore accompli. Boseman a terminé un autre film qui sortira toujours.

Chadwick Boseman | Matt Kennedy / Marvel Studios

Chadwick Boseman a réalisé sept films en luttant contre le cancer

La déclaration de la famille indique que Boseman a été diagnostiqué avec un cancer du côlon de stade III en 2016. Sa première apparition en tant que T’Challa, Black Panther, dans Captain America: Civil War a été inaugurée dans les salles cette année-là. Il a également eu le film Netflix Un message pour le roi en 2016.

Le communiqué indique que Boseman a subi des chirurgies et une chimiothérapie à partir du moment où il faisait Marshall en 2017, dans lequel Boseman jouait Thurgood Marshall. Cela signifie qu’il a également filmé Black Panther, Avengers: guerre à l’infini, Avengers: Fin de partie, 21 ponts, Da 5 Bloods et son dernier film en cours de traitement.

CONNEXES: «Black Panther»: Chadwick Boseman dit que c’était plus important que de gagner un milliard de dollars

«C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther», indique le communiqué. «Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.

Chadwick Boseman n’avait pas encore tourné «Black Panther 2»

Même avant la pandémie de coronavirus (COVID-19), Black Panther 2 ne serait pas encore en production. Même sur le calendrier initial, il figurait sur l’ardoise Marvel pour 2022.

Chadwick Boseman | Cadre de film / Marvel Studios

CONNEXES: Les stars Marvel Chadwick Boseman et Lupita Nyong’o pour la première fois auditionnées pour ces rôles de «gardiens de la galaxie»

La pandémie a poussé tous les calendriers de production de Marvel, y compris la série Disney + The Falcon and the Winter Soldier, et des films comme Shang-Chi et hte Legend of the Ten Rings, The Eternals, Thor: Love and Thunder et Doctor Strange in the Multiverse of Madness .

Il espérait aussi jouer un samouraï noir

Boseman était également attaché au film Yasuke. Il aurait joué dans l’histoire vraie du seul samouraï noir du 16ème siècle. Lors de la conférence de presse de 21 Bridges, Boseman a déclaré qu’il avait déjà commencé à s’entraîner au sabre.

«Ma Rainey’s Black Bottom» sera le dernier film de Chadwick Boseman

La déclaration de la famille a confirmé que Boseman avait terminé Black Bottom de Ma Rainey. Netflix a annoncé le film en juin 2019 avec un début de production en juillet. Basé sur la pièce d’August Wilson, Viola Davis joue «Queen of Blues» Ma Rainey. En 1927 à Chicago, Ma Rainey a une session d’enregistrement tumultueuse.

Chadwick Boseman | Cadre de film / Marvel Studios

CONNEXES: Le généreux cadeau de Denzel Washington à Chadwick Boseman a changé sa vie

Boseman joue Levee, le trompettiste de Ma Rainey. Glynn Turman, Colman Domingo et Michael Potts complètent le groupe. George C. Wolfe dirige l’adaptation de la pièce de Wilson par Ruben Santiago-Hudson. Denzel Washington et Todd Black ont ​​produit.

Netflix prévoit de sortir le film cette année et a fourni le synopsis suivant: