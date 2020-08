Le décès inattendu de Chadwick Boseman a entraîné une vague d’amour et de soutien de la part de fans et de célébrités du monde entier. L’acteur de Black Panther n’avait que 43 ans et il a gardé son combat contre le cancer du côlon silencieux jusqu’à sa mort. Il a touché la vie de presque toutes les personnes qu’il a rencontrées, y compris de nombreux acteurs et célébrités de renom à Hollywood.

Chadwick Boseman Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic)

Chadwick Boseman a touché la vie de nombreux

Nous entendons souvent parler de célébrités qui ont de grosses têtes une fois qu’elles ont réussi et qui traitent les gens autour d’elles (et en dessous d’eux) comme si elles ne méritaient pas le respect. Boseman était le contraire; il traitait tous ceux avec qui il avait croisé – que ce soit Denzel Washington ou un membre de l’équipe sur une production sur laquelle il travaillait – comme un égal. Plus important encore, il les traiterait comme un ami.

Vous pouvez voir l’effet qu’il a eu sur les gens lors d’une apparition sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Des fans peu méfiants de Black Panther ont été amenés à livrer des messages personnels remerciant Boseman pour son travail et pour avoir donné vie à King T’Challa. Un par un, il est sorti de derrière un rideau pour les surprendre, et la réaction de chaque fan était inestimable.

Liens de Chadwick Boseman avec l’industrie de la musique

Même s’il était un acteur – bien qu’un acteur qui jouait autrefois une icône de la musique – Chadwick Boseman avait beaucoup de gens dans l’industrie de la musique avec lesquels il était ami. Son lien le plus personnel était avec Taylor Simone Ledward, un chanteur basé à Los Angeles qui s’est révélé avoir épousé Boseman peu de temps avant sa mort.

Chance the Rapper a posté une photo avec Boseman disant « Merci d’avoir été si gentil … Nous vous aimons mec. »

SZA, qui a collaboré avec Kendrick Lamar sur la bande originale de Black Panther, a partagé un sentiment tout aussi sincère sur Instagram: «Merci d’avoir changé nos vies !!! Merci d’être toujours gentil. Je suis très honoré de vous avoir rencontré. UNE VRAIE LÉGENDE ET UNE LUMIÈRE! «

Drake, The Weeknd, Kehlani et Tinashe ont également exprimé leurs remerciements et leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Mais c’était un tweet d’un artiste qui parlait du personnage de Boseman et à quel point il était léger.

Nos maquilleurs sont des amis et il avait l’habitude de téléphoner et de me demander de chanter « You Mean The World To Me » parce que c’était sa chanson préférée et maintenant cette chanson lui sera à jamais dédiée. Reposez-vous dans Power King. https://t.co/SnSn1UdhUB – Toni Braxton (@tonibraxton) 29 août 2020

Chadwick Boseman et Toni Braxton avaient l’habitude de discuter au téléphone

L’icône du R&B Toni Braxton a exprimé sa tristesse face au décès de Boseman sur Twitter. En plus de commémorer le regretté grand acteur, Braxton a pris un moment pour dire aux gens juste un extrait de ce à quoi il ressemblait en tant que personne.

« Nos maquilleurs sont des amis et il me faisait chanter » You Mean The World To Me « parce que c’était sa chanson préférée », se souvient Braxton. « You Mean The World To Me » est un classique de Toni Braxton de 1993, lorsque Braxton venait d’émerger dans le monde de la musique avec son premier album, et battait le top 10 des palmarès Billboard à l’époque.

En raison de son amour pour cette chanson et pour elle, Braxton connaissait le meilleur moyen de l’immortaliser avec sa musique. «Maintenant, cette chanson lui sera à jamais dédiée», a-t-elle tweeté. «Reste dans Power King.»