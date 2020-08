« Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela. »

La star de « Black Panther » Chadwick Boseman est décédée après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. Il avait 43 ans.

La nouvelle a été confirmée via une déclaration sur les pages de médias sociaux de l’acteur. L’acteur, qui a joué Jackie Robinson dans le film « 42 », est décédé le jour de Jackie Robinson.

« C’est avec un chagrin incommensurable que nous confirmons le décès de Chadwick Boseman. » il a commencé. « Chadwick a été diagnostiqué avec un cancer du côlon de stade III en 2016, et l’a combattu ces 4 dernières années alors qu’il progressait vers le stade IV. »

« Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela, et vous a apporté beaucoup de films que vous en êtes venus à aimer », poursuit le communiqué. «De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie.

«C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa à Black Panther.« Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés.

En terminant, il a ajouté: «La famille vous remercie pour votre amour et vos prières, et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile».

Dans son dernier message sur les réseaux sociaux, Boseman a célébré la candidature de Kamala Harris à la vice-présidence, exhortant ses partisans à voter.

Harris a réagi vendredi soir en tweetant: « Le cœur brisé. Mon ami et collègue Bison Chadwick Boseman était brillant, gentil, érudit et humble. Il est parti trop tôt mais sa vie a fait une différence. Envoyant mes sincères condoléances à sa famille. »

Joe Biden a ajouté: « Le vrai pouvoir de @ChadwickBoseman était plus grand que tout ce que nous avons vu à l’écran. De la Panthère noire à Jackie Robinson, il a inspiré des générations et leur a montré qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient – même des super héros. Jill et moi prions pour ses proches en cette période difficile. «

Dès que la nouvelle déchirante a éclaté, de plus en plus de coéquipiers, d’amis et de fans de célébrités de l’acteur se sont tous tournés vers les médias sociaux pour partager leurs hommages à la star décédée.

Dans la famille Marvel, Chris Evans, Don Cheadle, les stars de « Guardians of the Galaxy » Chris Pratt et Dave Bautista, le costar de « Black Panther » Sterling K. Brown, Mark Ruffalo, Zoe Saldana et Brie Larson ont été parmi les premiers à réagir.

« Je suis absolument dévasté. C’est plus que déchirant », a tweeté Evans. « Chadwick était spécial. Un véritable original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il lui restait tellement de travail incroyable à créer. Je suis infiniment reconnaissant pour notre amitié. Reposez-vous au pouvoir, King »

« Je n’ai pas de mots. Repose en paix, Bruh », a écrit Brown. « Merci pour tout ce que vous avez fait pendant que vous étiez ici. Merci d’être un ami. Vous êtes aimé. Vous nous manquerez. »

« Ce sont des nouvelles tellement dévastatrices. Nous prions pour sa famille », a écrit Pratt. « Le monde a perdu un talent incommensurable et une personne formidable. »

«Tout ce que j’ai à dire, c’est que les tragédies qui s’accumulent cette année n’ont été aggravées que par la perte de #ChadwickBoseman», a écrit Ruffalo. «Quel homme et quel immense talent. Frère, tu étais l’un des plus grands de tous les temps et ta grandeur ne faisait que commencer. Seigneur, je t’aime. Repose en puissance, Roi.

« Tu me manqueras, frère d’anniversaire. Tu as toujours été léger et aimant pour moi », a écrit Cheadle.

Ajouta Larson, « Chadwick était quelqu’un qui rayonnait de puissance et de paix. Qui représentait bien plus que lui-même. Qui a pris le temps de vraiment voir comment vous alliez et a donné des mots d’encouragement lorsque vous vous sentiez incertain. Je suis honoré d’avoir le souvenirs que j’ai. Les conversations, les rires. Mon cœur est avec vous et votre famille. Vous nous manquerez et vous ne les oublierez jamais. Reposez-vous en puissance et en paix mon ami. «

« Reposez-vous dans Power King T’Challa », a tweeté Saldana. «Mon cœur est si lourd en ce moment. Votre décès m’a durement frappé. Je parlerai de vous à mes fils pour toujours. Vous étiez l’un des hommes les plus élégants que j’aie jamais rencontrés de ma vie. C’était un honneur d’avoir partagé des minutes avec vous à l’écran et de vous avoir croisé pendant la presse. Bien que notre connaissance ait été légère, vous avez toujours laissé une impression durable à cause de votre énergie, de votre équilibre et de votre douceur. Que l’Univers vous livre à votre promesse frère de terre. «

Walt Disney Studios, Marvel et le compte de Black Panther ont tous partagé le même message, en écrivant: « Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille de Chadwick Boseman. Votre héritage vivra pour toujours. Repose en paix. »

Je n’ai pas de mots. Repose en paix, Bruh. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant que vous étiez ici. Merci d’être un ami. Tu es aimé. Tu vas nous manquer. 🤜🏿🤛🏿 https://t.co/8rK4dWmorq – Sterling K Brown (@SterlingKBrown) 29 août 2020

@SterlingKBrown

« Au pouvoir », a tweeté le réalisateur Barry Jenkins, « Eternellement au pouvoir » – tandis que Jordan Peele a déclaré que la mort de Boseman était « un coup écrasant ».

« Entendre si complètement dévastateur sur la mort de @chadwickboseman à 43 ans en raison d’un cancer du côlon », a écrit Al Roker. «Ses performances étaient stimulantes et honnêtes. De Jackie Robinson à Thurgood Marshall en passant par Black Panther, il en a inspiré tellement. #Restinpeace #restinpower»

« Une telle perte brutale », a écrit Ryan Reynolds. «RIP, Chadwick».

« J’ai le cœur brisé. Vraiment le cœur brisé. Cela n’a aucun sens. Rien de tout cela n’a de sens », a tweeté Yvette Nicole Brown. « RIEN CETTE ANNÉE N’A AUCUN SENS !!!!!!!!!! DAMMIT! »

Elle a ajouté: « Entendre que @chadwickboseman a vaillamment combattu le cancer pendant quatre ans, A COMBATÉ à vivre pour voir un autre jour et que certaines personnes égoïstes de ce pays ne pourront même pas #WearAMask pour en sauver un autre ou eux-mêmes?! »

« Voici à un homme incroyable avec un talent incommensurable, qui s’est penché tout le long de la vie indépendamment de sa bataille personnelle dans les coulisses », a écrit Halle Berry. « Pouvons-nous prendre cela comme un rappel que vous ne savez jamais vraiment ce que les gens autour de vous pourraient vivre – traitez-les avec gentillesse et chérissez chaque minute que vous passez ensemble. RIP »

A écrit Jamie Foxx, « S’il vous plaît Jésus s’il vous plaît … Je sais que vous savez ce qui est le mieux … mais en ce moment nos cœurs se tordent de tant de douleur … alors perdre ce beau roi noir me rend faible … s’il vous plaît regardez sur sa famille et ses proches …. @chadwickboseman vous avez touché la vie de nous tous … vous vous souviendrez à jamais de la plus haute considération … RESTEZ AU POUVOIR! notre roi noir! Notre panthère noire! «

«F * ck cette année», écrit Jurnee Smollett. « Il luttait contre un cancer de stade 4 tout en étant notre super-héros. Et de penser que les gens se moquaient de lui pour la perte de poids. La langue est une arme puissante. Soyez sage dans la façon dont vous l’utilisez. En espérant qu’il n’a jamais douté de sa royauté. Prier pour la sienne. famille Vive le roi #ripchadwick «

« ANNULER TOUT. MON GODDDDDDDDD », a écrit Janelle Monae.

« Déchirant », a tweeté Gabourey Sidibe. « La perte de la vie et de la lumière de Chadwick Boseman. La bataille de 4 ans en secret. Tout cela est déchirant. Juste déchirant. »

« Insecure » star Issa Rae a posté, « Qu’est-ce qui se passe ce bordel? Mon Dieu, » suivi avec un autre article de lecture, « Cela m’a brisé. »

« Ce frère ici. Wow. Pas de mots. Cette vie », a tweeté la star de « Westworld » Jeffrey Wright. Jake Tapper a ajouté: « Je viens d’apprendre que Chadwick Boseman est mort d’un cancer du côlon. Une telle nouvelle horrible. C’était un acteur incroyablement talentueux et une personne adorable. Il a joué Jackie Robinson dans ’42’ et nous entendons cette horrible nouvelle le jour de Jackie Robinson. Tellement affreux. La vie est courte. Soyez gentil. «

«Chadwick a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans, selon les rapports. Pendant ce temps, il nous a donné Civil War, Marshall, Black Panther, Infinity War, Endgame, 21 Bridges et Da 5 Bloods», a écrit Jemele Hill. « Le Seigneur sait seulement ce qu’il traversait quotidiennement. »

« mec. sans voix », a tweeté Mike Colter. « Tu étais un roi à l’écran et hors écran. Cela ne semble pas réel. Tu étais comme une comète qui a volé si vite. Frère te manquera. Reste tranquille »

Zachary Levi a partagé son hommage sur Instagram, écrivant: «Je ne le connaissais pas aussi bien que j’aurais aimé pouvoir le faire, mais chaque interaction que nous avons partagée était pleine de gentillesse, de profondeur et de chaleur. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et amis alors qu’ils parcourent cette nouvelle route inexplorée. Reposez-vous au pouvoir #chadwickboseman. Merci pour la lumière que vous avez partagée et rayonnée. #wakandaforever «

Kendrick Sampson a également posté sur Instagram. « Vous devez être f – roi de me moquer. F – k cette année f-ked up ass. Prier pour tous vos proches. Prier pour nous. Les Noirs – ressentez ce que vous ressentez, prenez soin de chacun Autre. Tenez un espace pour vous-même. Pour l’amour. Pour le chagrin « , a-t-il écrit. « Je sais – nous étions déjà en deuil, toute cette année f-king. »

« C’est trop déchirant. Parti trop tôt », a écrit The Weeknd. Sur sa page, Jason Momoa a posté: « Tous mes aloha et mes condoléances à son ohana. Je suis vraiment vidé. Quel esprit merveilleux. Je suis désolé RIP. »

« Nous en avons perdu un grand. Mon cœur est vraiment brisé. #ChadwickBoseman », a écrit Octavia Spencer, tandis que Gabrielle Union a déclaré qu’il était « Vraiment un gentleman superstar à l’écran et dans la vie. Excellence pure, classe et grâce. »

L’intérêt de Boseman pour le domaine du divertissement a commencé avec la réalisation. Il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts en réalisation de l’Université Howard en 2000, où l’un de ses professeurs était Phylicia Rashad.

Il n’a commencé à étudier le théâtre que dans le but de mieux s’identifier à eux en tant que scénariste et réalisateur. Sa première incursion dans ce domaine a eu lieu en 2003, lorsqu’il a décroché un rôle dans la procédure « Third Watch » de la NBC. Il a eu sa grande chance sur grand écran en incarnant Jackie Robinson dans le film de baseball « 42 ».

À l’époque, il dirigeait des pièces de théâtre hors Broadway et envisageait d’abandonner complètement le jeu d’acteur. Au lieu de cela, il ne trouverait que de plus en plus de succès, culminant peut-être avec son rôle principal dans « Black Panther » de Marvel. Premier film MCU avec une tête noire, Boseman a été une inspiration pour les fans du monde entier, car le film a rapidement rapporté 1 milliard de dollars au box-office et reste l’un des films les plus acclamés par la critique de Marvel.

Une suite était verte et en développement, mais en raison de la pandémie de COVID-19, la production a été retardée. Le plus récent film de Boseman, « Da 5 Bloods », a été réalisé par Spike Lee et sorti sur Netflix le 12 juin 2020.