The Weeknd a écrit des chansons « cathartiques » après sa séparation de Selena Gomez.

Le hitmaker ‘Blinding Lights’ a apparemment laissé entendre qu’il avait écrit un certain nombre de chansons après sa séparation du chanteur et de l’actrice et a décrit toute l’expérience comme une « œuvre d’art cathartique ».

S’adressant au magazine Esquire, il a partagé: « La raison pour laquelle c’était si court est comme, je pense que je n’avais rien d’autre à dire à ce sujet … peu importe … C’était juste comme cette œuvre d’art cathartique. Et oui, c’était bref, car c’est tout ce que j’avais à dire sur cette situation. »

The Weeknd – de son vrai nom Abel Tesfaye – a commencé à sortir avec Selena au début de 2017, avant que le couple ne décide finalement de le quitter plus tard cette année-là, vers novembre.

À travers sa musique, The Weeknd a laissé entendre qu’il avait offert à son ex-petite amie Selena son rein après que le hitmaker « Heart Wants What It Wants » ait subi une opération majeure en 2017 après avoir développé une néphrite lupique – l’une des complications du lupus – et sa meilleure amie Francia. Raisa lui a donné un de ses reins parce que le sien avait commencé à échouer.

Dans sa chanson ‘Call Out My Name’, il partage: « J’ai dit que je ne ressentais rien bébé, mais j’ai menti / j’ai failli couper un morceau de moi-même pour ta vie. »

Et ce n’est pas la seule mention de la relation brève mais intense du couple, car il chante également: « Je suppose que j’étais juste un autre arrêt au stand / ‘Jusqu’à ce que vous vous décidiez / Vous venez de perdre mon temps / Nous nous sommes retrouvés / Je vous ai aidé d’un endroit brisé / Tu m’as réconforté / Mais tomber amoureux de toi était mon erreur. «