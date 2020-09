Si vous ne connaissez que Robert Pattinson pour The Twilight Saga, alors vous manquez cruellement une bonne partie de son travail. Il est resté fidèle au circuit du cinéma indépendant, mais a travaillé aux côtés de certains des meilleurs acteurs et réalisateurs de l’industrie. D’un «western féministe» à d’étranges récits spatiaux, Pattinson a parcouru toute la gamme des personnages. Voici la douzaine de films de Robert Pattinson que vous pouvez diffuser dès maintenant.

Robert Pattinson dans «The Devil All The Time» en tant que Preston Teagardin | Cr. Glen Wilson / Netflix

Sur Hulu

«La demoiselle »

Dans un Reddit AMA de 2017, Pattinson a décrit The Damsel comme «une sorte de western féministe mais aussi une sorte de comédie abstraite, un mélange inhabituel». Il se déroule dans les années 1870 et met en vedette Pattinson aux côtés de Mia Wasikowska. Le film suit Samuel Alabaster (Pattinson) dans son voyage à travers la frontière pour demander à Penelope (Wasikowska) de l’épouser. Comme l’a noté Pattinson, c’est drôle et une interprétation très intéressante d’un western.

Tout de «The Twilight Saga»

Les films Twilight n’ont vraiment pas besoin d’explication; ils racontent l’histoire d’amour d’Edward Cullen et Bella Swan. Avec Edward étant un vampire et Bella étant un humain, cela devient toutes sortes de complications. Il y a cinq films, basés sur les quatre livres de Stephenie Meyer, et ils ont tous récemment déménagé à Hulu.

«De l’eau pour les éléphants«

Un autre film de Pattinson basé sur un livre, Water for Elephants se déroule pour la plupart dans un cirque des années 1930. Pattinson joue Jacob (oh l’ironie), un ancien étudiant vétérinaire qui a abandonné l’école et a littéralement rejoint le cirque. Il devient vétérinaire de l’entreprise, même s’il n’est pas encore un vrai vétérinaire. Et, bien sûr, le conflit ici est qu’il tombe amoureux de la femme du chef de file, Marlena (Reese Witherspoon).

Sur Netflix

«Souviens-toi de moi«

À la base, Remember Me est un film sur un nouvel amour; il met en vedette Pattinson dans le rôle de Tyler qui a une relation tendue avec ses parents après la mort de son frère par suicide. Il rencontre Ally, qui a également connu une grande perte familiale et qui vit pleinement chaque jour à cause de cela, en commençant par le dessert. Il a une fin finale très choquante, donc si vous n’aimez pas les rebondissements, soyez prévenu.

«Bon temps«

Pattinson joue Constantine «Connie» Nikas dans Good Time. Connie est un voleur qui bousille un braquage de banque dans le film. Pour cette raison, son frère handicapé, Nick (Benny Safdie) se retrouve en prison. Le reste du film parle de Connie essayant de le faire sortir tout en tissant une piste difficile à travers New York.

«Le roi«

Le roi met en vedette Timothée Chalamet dans le rôle du roi Henri V d’Angleterre et Pattinson est le «méchant», le Dauphin de France. Il se concentre principalement sur l’histoire du roi Henry V d’être un gars décontracté qui est plongé dans le rôle de roi. Pattinson organise un spectacle hilarant avec l’accent et le comportement français les plus fous.

«Cartes des étoiles«

Dans Maps To The Stars, Pattinson joue Jerome Fontana, un chauffeur de limousine qui est également un acteur en difficulté sur le côté. C’est un drame satirique axé principalement sur une famille hollywoodienne à la recherche de la gloire. Il met également en vedette Julianne Moore, Wasikowska (encore une fois) et John Cusack.

Prochainement: «Le diable tout le temps«

Un gros problème que beaucoup de gens attendent avec impatience est The Devil All the Time. C’est vraiment un casting empilé composé de Pattinson, Sebastian Stan, Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough et Wasikowska. Lui et Wasikowska semblent aimer travailler ensemble, ce que vous pouvez en quelque sorte dire en dehors des films aussi. Il sortira le 16 septembre.

Amazon Prime

«Vie élevée«

Pattinson joue Monte dans ce film de science-fiction artistique qui se déroule dans l’espace. Monte et sa petite fille sont les derniers survivants d’un vaisseau spatial dans l’espace lointain. Il essaie de les garder en vie pendant qu’ils se dirigent vers un trou noir, et le film remonte à l’époque où il y avait plus d’habitants sur le navire. Au fil du film, le public apprend pourquoi il est là et quelle est sa mission.

«Cosmopolis«

Pattinson incarne Eric Packer, un milliardaire qui fait régulièrement une promenade en limousine à travers New York. Ou alors il semble. Sa journée régulière tourne «une odyssée», selon IMDb. Certaines personnes sur YouTube assimilent cela à un bon avant-goût de Pattinson jouant aussi à Bruce Wayne.

Le phare

IMDb appelle The Lighthouse «hypnotique et hallucinatoire» et met en vedette Pattinson aux côtés de Willem Dafoe. Ils sont gardiens de phare sur une île isolée de la Nouvelle-Angleterre, et ce n’est qu’à eux deux tout le film. Ce n’est pas seulement tourné dans un nouveau rapport et en noir et blanc, mais cela devient très effrayant et sauvage.

La cité perdue de Z

Pattinson joue avec Charlie Hunnam et Tom Holland, et il joue le caporal Henry Costin. Il est basé sur une histoire vraie sur l’explorateur britannique Major Percival Fawcett (Hunnam), qui a disparu lors d’une expédition en Amazonie dans les années 1920, alors qu’il cherchait une «ville perdue».

La vie

Pattinson joue Dennis Stock, un photographe de la vie qui s’intéresse à la documentation de la vie de James Dean (Dane DeHaan). C’est un film biographique; les deux se sont rencontrés lors d’une séance photo avant que Dean ne devienne célèbre dans la vraie vie, et le film décrit comment ils sont devenus de très bons amis.

