Il est aussi sage que puissant. Avec quelques films mettant en vedette T’Challa, les fans de Marvel ont vu ce personnage grandir dans son rôle de Panthère noire et se battre toujours pour le meilleur de Wakanda. Voici quelques citations de films Marvel mettant en vedette ce personnage de Black Panther.

T’Challa apparaît pour la première fois dans « Captain America: Civil War »

«Dans ma culture, la mort n’est pas la fin. C’est plus un point de départ. Vous tendez la main avec Bast et Sekhmet, ils vous mènent dans un veld vert où vous pouvez courir pour toujours.

Les fans de Marvel ont d’abord rencontré Chadwick Boseman en tant que Black Panther dans Captain America: Civil War. C’est là que le personnage fait équipe avec Black Widow et quelques autres Avengers, tout en faisant face au chagrin de perdre son père.

Après avoir cherché Bucky Barnes et cherché à se venger, T’Challa décide que, peut-être, venger son père n’est pas la bonne chose à faire. Il devient à contrecœur le roi de Wakanda, suivant les traces de son père, ce qui conduit au film Marvel primé aux Oscars, Black Panther.

Chadwick Boseman

Le personnage joue dans «Black Panther» de Marvel

«Wakanda ne regardera plus de l’ombre. Nous ne pouvons pas. Nous ne devons pas. Nous travaillerons pour être un exemple de la façon dont nous, frères et sœurs sur cette terre, devrions nous traiter les uns les autres. Aujourd’hui, plus que jamais, les illusions de la division menacent notre existence même. Nous connaissons tous la vérité: plus nous relie que nous sépare. Mais en temps de crise, les sages construisent des ponts, tandis que les insensés construisent des barrières. Nous devons trouver un moyen de prendre soin les uns des autres comme si nous étions une seule tribu.

Ils peuvent avoir une technologie de pointe et des ressources illimitées, mais ce n’est qu’à la fin de Black Panther que T’Challa décide de partager la richesse de Wakanda avec le monde. Autrement dit, grâce à un petit coup de pouce de sa sœur et de sa petite amie, Nakia.

«Avengers: Infinity War» comprend T’Challa et Shuri

«Yibambe.»

Faire face à l’armée de Thanos peut sembler une tâche impossible. C’était à T’Challa de motiver ses guerriers et un certain nombre de Avengers. Selon Comic Book, «yibambe», que T’Challa crie avant «Wakanda Forever», se traduit en gros par «tenir le coup» ou «tenir bon».

Lorsque l’invasion commence, T’Challa a également partagé un avertissement effrayant avec l’un des enfants de Thanos, disant: «Vous êtes à Wakanda maintenant. Thanos n’aura que de la poussière et du sang.

C’est grâce aux Black Panther, à Shuri, aux guerriers Wakanda et au reste des Avengers que Thanos est finalement vaincu dans Avengers: Fin de partie. En fait, T’Challa est l’un des premiers héros à traverser les portails de la suite de Avengers: Infinity War.

Les films Marvel mettant en vedette Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa, notamment Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War et Black Panther, sont disponibles en streaming sur Disney +.