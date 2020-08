« Il y avait de l’espoir dans le moment, puis après ça, c’était comme, » D’accord, j’ai déjà vécu ça avant « », a-t-elle dit. « Je suis habitué aux gens qui me font exploser. »

Une collecte de fonds pour une femme sans-abri qui affirme qu’Ivanka Trump l’a fantôme après avoir offert son aide a atteint 30 000 $.

Kiesha Davis a rencontré la première fille le 20 juillet alors qu’elle faisait du bénévolat pour les sans-abri – bien qu’elle soit elle-même sans abri.

Après avoir raconté au conseiller au président son histoire déchirante, Ivanka a promis de tendre la main … mais la femme de 41 ans dit qu’elle attend toujours plus d’un mois plus tard.

Cependant, après qu’un article du Washington Post ait mis en lumière son histoire émouvante, un GoFundMe Kiesha mis en place pour aider la mère malade avec laquelle elle est maintenant obligée de vivre dans la rue a atteint 30 000 dollars – et augmente.

Dans une vidéo partagée par Ivanka le 20 juillet, Kiesha a félicité la fille du président d’être venue aider à distribuer de la nourriture du programme Farmers to Families Food Box.

«Ma mère et moi, nous sommes sans abri», dit-elle dans le clip. «Nous avons dormi dans un véhicule. Mais je suis un défenseur de la communauté, et donc, oui, cela a été déprimant et débilitant, mais je suis tellement reconnaissant et reconnaissant pour Ivanka, de venir ici avec tout le monde aujourd’hui pour collaborer avec DC Dream Center. Cela a été génial de distribuer de la nourriture dans la communauté. Ils m’ont permis de venir chercher de la nourriture pour pouvoir livrer aux gens qui sont enfermés, qui sont dans le besoin, qui sont sans abri et handicapés. nomme le. »

C’était super de vous rencontrer Kiesha! https://t.co/fiRR7yq3ue – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 20 juillet 2020

@IvankaTrump

« C’était super de te rencontrer Kiesha! » Ivanka a tweeté avec la vidéo, qui lui a valu plus de 180 000 vues et près de 10 000 likes.

Alors que certains commentateurs affirmaient qu’elle était utilisée pour une séance photo, Kiesha – décrite par des amis comme une optimiste – a rejeté les critiques, décrivant sa joie qu’Ivanka ait même épelé son nom correctement.

Le jour de leur rencontre, elle a dit qu’Ivanka avait promis de la suivre. Kiesha a demandé à l’un de ses associés ses coordonnées. Mais quand elle a essayé d’appeler le numéro écrit à la main, elle a dit que cela ne fonctionnait pas.

« Il y avait de l’espoir dans le moment, puis après ça, c’était comme, » D’accord, j’ai déjà vécu ça avant « », a-t-elle dit. « Je suis habitué aux gens qui me font exploser. »

Le déchirant GoFundMe de Kiesha décrit comment elle et sa mère handicapée de 76 ans ont été illégalement expulsées de leur appartement à Washington DC.

«À la suite de l’expulsion illégale, nous nous sommes retrouvés sans rien, après plus de 50 ans à appeler à Washington DC, je suis originaire de Washington, nous dormons actuellement dans les rues dans la PANDÉMIE, la mentalité a été encore plus débilitante pour ma mère, qui ne comprend pas pourquoi cela lui est arrivé alors qu’elle a toujours aidé les autres toute sa vie », écrit-elle.

La voiture qu’ils avaient empruntée à un parent pour vivre est tombée en panne depuis et ils ont été contraints d’envisager d’utiliser le fonds pour en louer un, car elle craint que vivre dans des abris au milieu de l’épidémie de coronavirus ne mette la vie de sa mère en trop grand risque. .

Tout en manquant d’argent pour se loger, les deux hommes tentent désespérément de lutter légalement contre leur expulsion.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a accusé le Washington Post de ne pas avoir sollicité de commentaires avant de publier l’article.

« Ivanka a beaucoup apprécié la conversation qu’elle a eue avec Kiesha lors de son récent voyage mettant en lumière le programme Farmer’s to Families Food Box de l’administration Trump, à tel point qu’elle a partagé les coordonnées de son bureau pour rester en contact », a-t-il déclaré.

« Son bureau n’a pas encore reçu de sensibilisation, mais a hâte de renouer contact. Nous serions honorés d’accueillir Kiesha pour une réunion à la Maison Blanche et avons hâte de planifier une connexion bientôt. »

