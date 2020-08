Paris a hâte d’avoir son propre «mini-moi».

Paris Hilton a des bébés sur le cerveau – et, grâce à l’aide de Kim Kardashian, la femme de 39 ans a déjà pris des mesures pour avoir des enfants lorsqu’elle est prête.

Dans une nouvelle interview avec The Sunday Times, Paris a confirmé qu’elle avait congelé ses œufs il y a quelques années, à la suite d’une conversation avec son amie de longue date.

« J’ai eu une conversation vraiment incroyable avec Kim à ce sujet », a révélé Paris. « Elle m’a présenté à son médecin, et elle m’a tellement inspiré de le faire. »

« Je pense que chaque femme devrait le faire parce que vous pouvez vraiment le contrôler et ne pas avoir ce » Oh mon Dieu, j’ai besoin de me marier « », a-t-elle poursuivi. Elle a dit à la publication qu’elle voulait d’abord une petite fille – en disant: « Je suis obsédée par les habiller et avoir un mini-moi » – ou des jumeaux.

Quant au père, Hilton avait l’air très sérieuse de sa relation avec son petit ami de plus d’un an, Carter Reum.

« Enfin, j’ai trouvé ma personne parfaite, quelqu’un avec qui je veux passer le reste de ma vie et avoir une famille », a-t-elle déclaré à la publication. « J’ai déjà dit: ‘C’est lui’ avant juste parce que j’ai toujours voulu dépeindre, ‘Je suis tellement heureux avec la vie parfaite, le petit ami parfait’, mais je n’ai jamais vraiment ressenti cela. J’étais juste un acteur. »

Dans le passé, Hilton a été fiancé à Jason Shaw, Paris Latsis et, plus récemment, Chris Zylka. Ils se sont séparés en novembre 2018.

Hilton a également sonné sur ses relations actuelles avec quelques autres femmes de taille moyenne, disant qu’elle aime toujours Nicole Richie « comme une sœur » et s’inquiète pour Britney Spears, qui est toujours sous tutelle.

«Cela me brise le cœur que les gens aient autant de contrôle sur elle», a déclaré Hilton. « Ce n’est pas juste d’être adulte et d’être traité comme un enfant. Je ne peux pas imaginer devoir vivre ma vie comme ça. »

Une personne qu’elle n’aime pas, cependant, est Lindsay Lohan. À propos de la star de « Mean Girls », avec qui elle se dispute à plusieurs reprises aux yeux du public, elle a déclaré: « Elle est au-delà. Je ne veux rien avoir à faire avec elle. Mauvaises vibrations. »

