Henrie a également partagé ses réflexions sur une éventuelle réunion de « Wizards », y compris ce qu’il pense que Justin Russo et la famille sont jusqu’à présent.

David Henrie s’ouvre sur la réunion de plusieurs de ses co-stars de « Wizards of Waverly Place », dont Selena Gomez, pour ses débuts au cinéma, « This Is the Year ».

Dans une interview avec TooFab, l’ancienne star de Disney, qui a écrit, réalisé et joué dans le film, a expliqué comment il avait pu retrouver une partie de la « magie » de la famille Russo dans « This Is the Year », produit par Gomez. et met en vedette les anciens de « Wizards », Gregg Sulkin et Jeff Garlin.

David Henrie dit que Selena Gomez est en panne pour les sorciers de la réunion de Waverly Place – Et il y a des discussions

« C’était génial parce que ce qui a fait de ‘Wizards of Waverly Place’ une émission qui a résonné avec les gens, c’est le fait qu’il s’agissait de famille. Nous avons donc amené notre famille à ce nouveau film et ils ont fait un excellent travail », a déclaré Henrie, 30 ans. « C’était tellement amusant d’être sur le plateau avec eux. Et ils ont vraiment aidé parce que c’était un film indépendant et que l’ennemi de tous les films indépendants est le temps. »

« Donc, avec n’importe lequel de vos acteurs, vous devez avoir confiance en un rapport et ils doivent être en mesure de livrer rapidement », a-t-il poursuivi. « J’ai donc été très reconnaissant à Gregg Sulkin et Jeff Garlin pour avoir fait le film parce qu’ils nous ont donné la performance dont nous avions besoin et rapide. C’était un gagnant-gagnant, juste une huée. Les bloopers sont super et nous allons en sortir. bientôt. Ils étaient si drôles. C’était un bon moment. «

La star de « How I Met Your Mother » a également partagé ses réflexions sur une éventuelle réunion de « Wizards », révélant que « tout le monde dans le casting en a parlé. » Henrie, qui a joué Justin Russo, le frère aîné d’Alex (Gomez) dans la série, a dit à TooFab ce qu’il pensait que la famille des sorciers serait jusqu’à présent – et comment il pourrait voir un redémarrage se dérouler.

« Ce qui a rendu le spectacle spécial, c’est comme je disais plus tôt que nous étions une famille. Et donc je pense que pendant une saison, vous voudriez commencer cela pour donner à une saison un bon arc », a-t-il expliqué. « Je pense que vous les commencez de l’autre côté. Alors commencez-les complètement divisés et ne vous aimez pas du tout. Et cela vous donnera un endroit où aller dans la saison. Ils devront apprendre à être un famille à nouveau. «

« Nous étions vraiment une famille dans la série et quand la série s’est terminée, nous sommes restés une famille », a-t-il ajouté à propos de la série, qui s’est déroulée de 2007 à 2012. « Et c’est pourquoi nous avons amené cette famille. [together] encore une fois au film «This Is the Year» et je pense que la raison pour laquelle le film a eu une sensation magique est que nous avons amené cette même famille au film. Ils ont fait un excellent travail. J’étais donc très content de ça. «

Pendant ce temps, Henrie a également parlé de son autre travail à plein temps: la paternité. L’acteur et sa femme, Maria Cahill, partagent la fille Pia, âgée d’un an, et attendent un deuxième enfant, un fils.

« Ce que je préfère dans le fait d’être papa – je veux dire, il y a tellement de choses », a-t-il déclaré à TooFab. «Je ne m’attendais pas à ce que ce soit une source de joie si constante qu’à la seconde où je vois ma fille, peu importe ce qui se passe dans la vie, tout ce qui compte c’est elle. Je souris, je me sens bien, elle est comme la meilleure pilule heureuse de la planète. «

«C’est un encouragement constant à être la meilleure personne que je puisse être chaque jour sans même essayer», a-t-il ajouté. « C’est vraiment, vraiment super. »

Regardez notre interview complète avec Henrie, ci-dessus, pour en savoir plus sur « This Is the Year », y compris comment son amour pour les films des années 80 a influencé le film.

« This Is the Year » suit un lycéen Josh (joué par le frère de Henrie, Lorenzo Henrie), qui, avec ses meilleurs amis, se lance dans un road trip à un festival de musique pour tenter de convaincre la fille de ses rêves.

TooFab a parlé à Lorenzo Henrie et à sa co-vedette Vanessa Marano de leur expérience de travail avec les membres de leur famille (la sœur de Marano, l’actrice Laura Marano, fait une apparition), de leurs réflexions sur la prochaine première virtuelle du film et plus encore.

Voir notre entretien avec les deux ci-dessous!

Le film « This Is The Year » de BOLD Entertainment sortira le 28 août. Achetez vos billets pour la première virtuelle, ici.

