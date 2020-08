Elle note également que, à cause de Covid, de nombreux peuples autochtones « pourraient ne pas pouvoir le voir dans les salles » lors de sa sortie cette semaine.

Avec la sortie de « New Mutants », la star Blu Hunt ne fait pas seulement ses débuts au cinéma en tant que super-héros Marvel, mais est doublement importante en termes de représentation à l’écran.

Hunt – un descendant de la tribu Lakota qui a également fréquenté des femmes dans le passé – incarnera Dani Moonstar, également connu sous le nom de Mirage, un mutant autochtone dont l’histoire d’amour entre personnes du même sexe avec Wolfsbane de Maisie Williams est au cœur de l’intrigue.

Alors que TooFab n’a pas vu « New Mutants » – comme un écran numérique n’a pas été fourni et que les théâtres n’ont pas encore rouvert à Los Angeles pour accueillir les projections de presse – le réalisateur Josh Boone a promis « une belle histoire d’amour » entre Mirage et Wolfsbane. Et c’est, malheureusement, encore un gros problème.

Jusqu’à présent, les super-héros queer sont restés largement à l’écart. « Deadpool 2 » a fait la une des journaux lorsque Negasonic Teenage Warhead a trouvé une petite amie à Yukio, mais ils étaient à peine dans le film. Valkyrie de Tessa Thompson est bizarre, mais une scène faisant référence à sa bisexualité a été coupée de «Thor: Ragnarok». Dans le blitz de relations publiques le plus décevant, « Avengers: Fin de partie » a vanté un personnage gay avant l’ouverture du film – un qui a fini par ne pas être un super-héros, mais un homme gay joué par le co-réalisateur Joe Russo qui est apparu dans une seule scène. La représentation a également été mince du côté de DC, à l’exception de Renee Montoya de Rosie Perez dans « Birds of Prey ».

Entre « New Mutants », le prochain « Eternals » et le fait que Valkyrie cherchera sa « reine » dans le prochain film « Thor », Marvel va cependant dans la bonne direction.

S’adressant à TooFab, Hunt a déclaré qu’elle ne ressentait pas la pression d’amener cet aspect de Dani sur grand écran.

« Cet aspect, je ne me sentais pas, je ne ressentais pas autant la pression de ça parce que c’était si naturel et si organique pour moi », a-t-elle expliqué. « Je suis sorti avec des filles et c’était juste cool. J’ai juste pu explorer cette partie de moi-même dans ce film. Je n’ai jamais eu l’impression de jouer un rôle qui ne m’appartenait pas. »

« C’était vraiment puissant de jouer », a-t-elle ajouté. « C’était vraiment puissant de jouer un personnage féminin qui n’était pas du tout connecté aux hommes du film, à part être simplement leur amie. Et c’était vraiment, vraiment, vraiment cool. »

Parlant avec Boone, il a pris un coup de feu à « Star Wars: The Rise of Skywalker », l’appelant « l’exemple le plus embarrassant » de représentation queer. « C’était juste quelqu’un à l’arrière-plan et [the filmmakers] étaient comme: «Nous publierons des articles comme si c’était quelque chose auquel vous devriez prêter attention» », a-t-il dit, faisant référence au clin d’œil et vous manquerez le baiser de fête entre un personnage très mineur et leur partenaire de même sexe.

« Je suis un grand fan de Joss Whedon, je suis un grand fan de Buffy contre les vampires. Ils l’ont déjà fait dans les années 90, mais ils l’ont fait à la télévision », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas mis cela en position de confrontation ou même de manière calculée, cela s’est simplement produit naturellement. Nous l’avons écrit parce que les personnages de la bande dessinée ont comme une connexion télépathique intime et que c’était en quelque sorte la bonne chose à faire. faire, et c’était plus une chose douce et une chose de passage à l’âge adulte que c’était une chose sexuelle. «

«Quand j’étais adolescent, j’allais au cinéma et ils me faisaient me sentir mieux. Ils étaient comme une thérapie à bien des égards», a-t-il ajouté. « J’espère donc que cela toucherait certaines personnes et pour les jeunes femmes qui sont homosexuelles et ne voient pas de représentation dans un grand film, c’est comme si vous pouviez vous habiller à Halloween et vous tenir la main et être elles et c’est génial. »

« Quand j’étais enfant, j’ai été élevé dans une famille très chrétienne et on m’a vraiment appris qu’être gay était un péché et que l’enfer m’attendait et tout ça. Donc, les films étaient vraiment ma vision d’un autre monde », a-t-il ajouté. «C’était comme, ‘Oh, ce n’est pas vraiment à quoi ressemble le monde.’ Je suis comme Neo in the Matrix et je vis dans un monde qui n’est pas réel. J’ai toujours essayé de ne pas expier ça, mais d’essayer de faire mention dans tous ces films de choses qui me paraissaient en quelque sorte refusées moi quand j’étais jeune ou que j’avais tort quand j’étais jeune. «

Pour Hunt, elle a ressenti plus de pression lorsqu’il s’agissait de représenter la communauté autochtone dans le film, car elle a dit qu’elle « réfléchissait vraiment, vraiment, très longuement et durement à ce que cela signifierait de jouer le rôle » – et si elle devrait même le faire. .

«J’étais comme obsédée par ce que tout le monde penserait, et si je pouvais rendre justice au rôle, et si d’autres peuples autochtones ne me voyaient pas dans ce rôle parce que j’ai grandi dans la banlieue», a-t-elle expliqué. «Je n’ai pas grandi autour de lui, seulement de ma grand-mère, elle me parlait à Lakota et nous étions très proches et elle m’en parlait beaucoup, mais j’en étais assez éloignée pendant comme beaucoup de mon adolescence. «

Après avoir assumé le rôle, elle y voyait un moyen de «se reconnecter complètement» à cette partie de son héritage et a depuis fait plusieurs visites à la réserve de Pine Ridge dans le Dakota du Sud. « Je me sens tellement plus proche de moi que jamais auparavant de toute ma vie maintenant que je me sens plus proche de mes racines », a-t-elle ajouté.

La rencontre avec les jeunes filles Lakota lors de la réservation lui a fait réaliser «à quel point ce rôle est spécial et cool», car la plupart d’entre elles étaient ravies d’entendre parler et de voir le film. Elle espère également que le film «ouvre les portes à davantage d’actrices et d’acteurs autochtones pour qu’ils puissent jouer des rôles plus importants dans des films» et «inspire d’autres jeunes autochtones à devenir acteur parce que c’est possible».

Malheureusement, de nombreux peuples autochtones devront attendre encore plus longtemps pour voir le film, car le COVID-19 a eu un impact disproportionné sur la communauté. Dans une étude publiée par le CDC la semaine dernière, l’organisation a déclaré que les Amérindiens et les Autochtones d’Alaska sont « l’un des groupes minoritaires raciaux et ethniques les plus exposés à la maladie » – et, dans 23 États, les cas confirmés sont « 3,5 fois celui des blancs non hispaniques. «

« COVID a vraiment touché les réservations comme les plus difficiles », a déclaré Hunt. «Je connais des gens du Dakota du Sud qui tombent malades et cela a été vraiment effrayant et cela me rend vraiment triste parce que je pense que j’étais très excité pour ma communauté et pour les peuples autochtones de voir ce film dans les salles.

« Je veux dire, quelle folie de voir enfin un super-héros autochtone principal, et le fait qu’ils pourraient ne pas pouvoir le voir dans les théâtres est vraiment triste », a-t-elle ajouté. « Mais je pense que la sécurité est la chose la plus importante en ce moment et je veux juste que tout le monde soit vraiment, vraiment, vraiment, vraiment vraiment sûr et respectueux de la distance de chacun. »

« New Mutants » ouvre dans les salles ce vendredi.