Demi Lovato est une chanteuse connue pour dénoncer les problèmes auxquels elle croit. Et de nos jours, de nombreuses questions sont débattues à tout moment.

En tant que personne qui travaille dans l’industrie du divertissement depuis son enfance, Lovato semble comprendre beaucoup de choses sur ce qui pourrait être amélioré dans l’industrie. Elle a récemment parlé d’un problème auquel elle souhaite que les gens du show business puissent «prêter attention».

Demi Lovato | Mike Pont / FilmMagic

Demi Lovato écrit une lettre personnelle pour parler de santé mentale

Le 29 août, Vogue a publié une lettre écrite par Lovato. Dans la lettre, la star parle de nombreux problèmes, dont la santé mentale. Lovato a parlé de santé mentale à plusieurs reprises dans le passé, bien que cette fois, elle révèle comment le COVID-19 l’a affectée personnellement.

«La dépression et la maladie mentale font partie de mon histoire, et à cause de toute l’incertitude entourant la pandémie, mon anxiété est montée en flèche», dit Lovato. «J’ai été soudainement confronté à toutes ces questions: ‘Quand allons-nous retourner au travail?’ ‘Est-ce que plus de gens vont devoir mourir?’ ‘À quel point cela va-t-il devenir grave?’ Tout était si soudainement sorti de mon contrôle et pas seulement pour moi individuellement, mais pour nous en tant que communauté mondiale.

Heureusement, Lovato a trouvé des moyens de faire face aux difficultés de vivre dans une pandémie. Elle partage que son fiancé, Max Ehrich, l’a aidée à canaliser son énergie dans des activités positives.

«Je viens de commencer à comprendre ce qu’il fait», écrit Lovato. «J’ai commencé à méditer et à faire du yoga. J’ai commencé à écrire, à peindre, à prendre des photos et à être créatif, et à apprendre à apprécier la nature, après avoir réalisé que je la tenais pour acquis tout ce temps. «

Lovato partage également ses réflexions sur le mouvement Black Lives Matter

CONNEXES: Demi Lovato dit que son nouvel album «mettra les pendules à l’heure» sur sa surdose de 2018

En plus de la santé mentale, Lovato révèle qu’elle a également prêté attention à un autre problème pendant la pandémie: Black Lives Matter.

Les fans qui suivent Lovato sur les réseaux sociaux savent probablement que Lovato s’est exprimé sur ce sujet. Comme elle n’a pas pu assister aux manifestations en raison «d’asthme et d’autres problèmes de santé», Lovato a décidé de se concentrer sur le fait de parler de Black Lives Matter sur ses comptes de médias sociaux.

Dans sa lettre Vogue, Lovato partage ce qui la passionne pour ce mouvement. Elle écrit: «Dans ce cas particulier, ce qui m’a motivé, c’est de savoir combien de moi-même vient de la culture noire. J’ai grandi en écoutant Aretha Franklin, Whitney Houston et d’autres chanteuses émouvantes, mais ces deux femmes noires en particulier m’ont façonné en la chanteuse que je suis. Si vous regardez ma vie, tout ce que j’ai – de l’argent, du succès, un toit au-dessus de ma tête – c’est à cause de l’inspiration que ces femmes noires m’ont donnée. Je continue d’être constamment inspiré par les personnes de couleur aujourd’hui.

Lovato exhorte l’industrie du divertissement à promouvoir l’inclusivité

CONNEXES: Ce que Demi Lovato changerait dans sa carrière si elle pouvait remonter le temps

Dans sa lettre, Lovato admet qu’elle-même ne connaît pas «toutes les réponses» quand il s’agit de savoir comment les choses peuvent changer. Cependant, lorsqu’elle parle de l’industrie du divertissement dont elle fait partie depuis de nombreuses années, Lovato comprend que l’inclusivité est importante.

«Il est important de créer des environnements où les femmes, les personnes de couleur et les personnes trans se sentent en sécurité. Pas seulement sûrs, mais égaux à leurs homologues masculins cis, blancs », dit-elle. «Les gens doivent avoir l’impression de pouvoir entrer dans un espace et savoir qu’ils ne seront pas victimes de harcèlement sexuel ou sous-payés.»

Lovato termine son paragraphe par une déclaration: «L’industrie de la musique doit faire attention. En fait, toute l’industrie du divertissement doit y prêter attention. »