2020-08-24

Dennis Quaid est sur le point de développer une série non scénarisée sur son parcours pour adopter un chaton abandonné nommé Dennis Quaid.

L’acteur de 66 ans a adopté le chaton plus tôt ce mois-ci après avoir découvert que l’adorable moggy partageait son surnom exact, et il a maintenant été confirmé qu’il jouera aux côtés de son nouvel animal de compagnie dans une série intitulée « Sauver Dennis Quaid ».

Selon Deadline, l’émission – qui est produite par Leftfield Pictures d’ITV America – suivra l’acteur et son partenaire commercial Jimmy Jellinek alors qu’ils se lancent dans une mission pour adopter le chat, amenant le félin de Lynchburg en Virginie à Los Angeles en Californie.

Dennis transformera également l’histoire en une mini-série de podcast compagnon, après avoir récemment co-fondé la société de podcast Audio Up Media aux côtés de Jared Gutstadt.

Dans un communiqué, il a déclaré: « J’ai eu la chance d’être associé au monde merveilleux des animaux de compagnie grâce à mon implication dans des films récents. Et même si j’ai toujours été davantage un chien, quand j’ai entendu dire que ‘Dennis Quaid le chat était en péril, je savais que je devais agir vite.

«C’était incroyable de voir la réponse du public à l’adoption de notre petit animal de compagnie, et pendant une année difficile pour nous tous, je suis heureux que cela ait offert de la légèreté et de la luminosité. J’ai très hâte de partager l’histoire de Kitty Quaid avec les téléspectateurs et les auditeurs dans ces nouveaux projets. »

Dennis produira la série télévisée aux côtés des coprésidents de Leftfield Shawn Witt et Gretchen Palek, ainsi que de ses partenaires commerciaux Jared Gutstadt et Jimmy Jellinek.

La star de ‘Parent Trap’ – qui est le père de l’acteur de 28 ans Jack Quaid, et des jumeaux de 12 ans Zoe et Thomas – a parlé de l’adoption du chaton plus tôt ce mois-ci, lorsqu’il a déclaré qu’il ne pouvait pas résister à l’adoption. son homonyme après avoir découvert le félin lorsqu’il a été sauvé par la Lynchburg Humane Society.

Il a dit: « C’était vraiment hors du mur, mais je n’ai pas pu résister. Je devais le faire. Je suis là pour sauver tous les Dennis Quaids du monde.

« Peut-être qu’ils devraient commencer à nommer les animaux dans les abris après différentes célébrités et voir qui mord. »

Et Danielle Ulmer, directrice du centre d’adoption de la Lynchburg Humane Society, a déclaré qu’elle ne pouvait pas y croire lorsqu’elle a reçu l’appel téléphonique de Dennis et de son équipe.

Elle a dit: « J’étais comme, » Il n’y a aucun moyen que ce soit réel, comme, quelqu’un nous fait des farces « . »

