Depuis que la dernière scène de Better Call Saul Saison 5 s’est évanouie, les fans attendent avec impatience la nouvelle du dernier épisode. La saison la plus récente comprenait certains des épisodes les mieux notés à ce jour, établissant des comparaisons avec Breaking Bad. L’Académie a tout gâché en snobant Rhea Seehorn et Bob Odenkirk cette année.

Les toxicomanes de Better Call Saul étaient ravis d’apprendre que les scénaristes travaillaient activement sur la saison 6, même pendant la pandémie mondiale. Cependant, le showrunner Peter Gould a anéanti tout espoir de voir la conclusion de l’histoire de Jimmy McGill en temps opportun. Il a récemment confirmé que malgré le travail en cours à distance, le tournage sera inévitablement retardé jusqu’en 2021.

«Better Call Saul» devait commencer le tournage fin 2020

Mieux vaut appeler Saul | James Minchin / AMC

Si le monde fonctionnait normalement, Better Call Saul devait commencer le tournage d’ici la fin de 2020 et présenter la dernière saison en 2021. Cependant, des arrêts prolongés et des directives strictes pour retourner au travail au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19) signifient ces plans a été retardé.

«Nous espérions entrer en production d’ici la fin de l’année», a déclaré Gould à Deadline lors d’un événement. « Il ne semble pas probable que cela se produise avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. »

Il a promis qu’ils faisaient «tout ce qui est humainement possible» pour se remettre au travail mais a confirmé: «Je pense que nous allons probablement retarder un peu malheureusement.»

La saison 6 pourrait être divisée en deux parties

Une façon d’éviter un peu les retards est de diviser la dernière saison en 6A et 6B, tout comme Vince Gilligan l’a fait avec Breaking Bad Season 5. Cela permettrait à l’équipe de montage de se concentrer sur un plus petit nombre d’épisodes et de les publier en premier. Gould a récemment exprimé son dédain pour l’idée et préférerait que la saison continue de s’écouler.

Nous savons déjà que la dernière saison comprendra 13 épisodes, ce qui porte le total général de la série à 63 – un de plus que Breaking Bad.

La saison 6 de Better Call Saul mettra fin à l’histoire de Saul Goodman

Depuis le début, les fans attendent le moment où Jimmy McGill deviendra pleinement le personnage de Saul Goodman avec lequel ils ont bien connu Breaking Bad. Et ils ont appris que la transformation n’est pas un moment, mais plutôt un processus. La dernière saison répondra aux questions persistantes sur le voyage de Jimmy.

En plus d’amener Jimmy au point de rencontrer Walter White et Jesse Pinkman, la saison 6 explorera probablement ce qui se passe après Breaking Bad à travers les scènes flash-forward en noir et blanc avec Gene Takovic.

Peter Gould a partagé les détails de la saison 6

Gould ne dévoilerait jamais ce qui va se passer sur Better Call Saul. Mais il a révélé quelques questions auxquelles les fans devraient se préoccuper en regardant les nouveaux épisodes.

Quiconque regarde attentivement l’émission et réfléchit à ce que tout cela va donner, l’une des questions que vous devez vous poser est: « Qu’est-ce que cet homme mérite? » « , A déclaré Gould à Entertainment Weekly

Il a poursuivi: «Pas seulement:« Que va-t-il lui arriver? », Mais« Quelle serait une fin méritante à cela? Jimmy McGill / Saul Goodman / Gene Takovic mérite-t-il la mort? Mérite-t-il l’amour? Quelle serait la fin la plus appropriée pour ce type – pour la série? »De toute évidence, la fin pour tout le monde est la mort, mais ce n’est peut-être pas là que nous laissons ce gars. Y a-t-il un moyen pour lui de gagner une rédemption après tout ce qu’il a fait? «

Nous le saurons assez tôt, espérons-le plus tôt que plus tard en 2021.