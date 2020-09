Avec Phineas et Ferb le film: Candace Against the Universe maintenant disponible en streaming sur Disney +, les fans se demandent si Disney a l’intention de faire revivre certaines de ses séries et films originaux emblématiques de Disney Channel. Voici ce que nous savons du contenu futur qui fera ses débuts sur la plate-forme de streaming.

Il y a déjà quelques retombées de Disney Channel disponibles exclusivement sur Disney +

Avec 104 jours de vacances d’été, ces frères sont toujours à la recherche d’une bonne façon de passer leur temps. À travers toutes leurs aventures folles, une chose reste toujours la même: Phineas et Ferb rendent toujours leur sœur, Candace, folle. Eh bien, pas cette fois. Désormais, Candace est la star de son propre film, disponible sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +.

Le film d’animation hors du commun, Phineas et Ferb The Movie: Candace Against the Universe, est directement de Disney Television Animation. Il comprend également une bande originale et un certain nombre d’acteurs de la série originale de Disney Channel.

«Phineas and Ferb» de Disney XD | Disney XD via .

«Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe» a été créé sur la plateforme de streaming en août 2020

Ce film met en vedette la sœur aînée sous-estimée de Phineas et Ferb, exprimée par Ashley Tisdale. Candace est enfin là pour raconter son histoire et cela peut ou non inclure un enlèvement extraterrestre et l’agent secret, Perry the Platypus.

Selon Geeks and Gamers, Disney avait initialement annoncé que ce film serait présenté en première sur la plate-forme de streaming Disney + le 11 avril 2019. Plus d’un an plus tard, le film a fait une apparition dans la bibliothèque Disney +.

Phineas et Ferb le film: Candace Against the Universe a fait ses débuts le 28 août et est actuellement disponible en streaming, tout comme la plupart des épisodes de la série originale. Ce n’est cependant pas la seule chaîne Disney à rejoindre Disney +.

EN RELATION: En attente de la réouverture de Disney World? Voici quelques émissions et films liés aux parcs Disney uniquement disponibles sur Disney +

Y aura-t-il plus de retombées ajoutées à Disney +?

Heureusement, de nombreux contenus liés à Disney Channel font leurs débuts sur cette plate-forme de streaming. Cela inclut la renaissance de la série, intitulée Proud Family: Louder and Prouder, mettant en vedette la distribution originale de The Proud Family.

Il existe déjà la série de faux documentaires basée sur le film original de Disney Channel High School Musical, intitulé High School Musical: The Musical: The Series. Dans ce document, les étudiants d’East High ont mis en scène leur production de ce spectacle, avec des drames dans les coulisses et des chansons originales.

De nombreuses émissions de télévision créées par Disney Channel sont répertoriées sur ce service d’abonnement, y compris des émissions d’animation de Disney Junior. Tous les épisodes de That’s So Raven, The Suite Life of Zack and Cody et Hannah Montana peuvent être visionnés de façon excessive.

Teen Beach Movie est disponible sur la plate-forme de diffusion en continu de Disney, tout comme les films originaux de Disney Channel High School Musical, Camp Rock et Descendants. Phineas et Ferb le film: Candace Against the Universe est maintenant disponible en streaming. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.

EN RELATION: Juste après ses débuts à Broadway dans «Dear Evan Hansen», Jordan Fisher joue dans «À tous les garçons: P.S. Je t’aime encore’