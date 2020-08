« Je tiens vraiment à vous présenter mes excuses parce que je – je ne laisserai jamais cela se reproduire », a déclaré l’actrice à Cohen.

Drew Barrymore a un gros regret de son apparition dans « Watch What Happens Live » en 2018.

En parlant avec l’animateur de « WWHL » Andy Cohen sur le dernier épisode de la série numérique « The Drew Barrymore Show » « The Art of the Interview », l’actrice s’est excusée auprès de Cohen pour avoir bu un verre de trop lorsqu’elle est apparue dans son discours de fin de soirée. spectacle.

« C’était dans votre émission, et j’ai trop bu et je ne me suis jamais pardonné, et je ne me pardonnerai jamais », a déclaré Barrymore, 45 ans, alors que les deux discutaient du sujet de la responsabilité.

«Quelle que soit la chose personnelle que je fasse, personne ne le voit même si je suis une personne imparfaite, et je vante ça», a-t-elle poursuivi. « Et j’ai eu cette liberté depuis que je suis enfant parce que tout était là-bas et c’était soit hoohoo à ce sujet, soit dire: ‘Dieu, c’est en quelque sorte racheté de ne pas avoir à faire semblant d’être parfait.’ »

« Mais je tiens vraiment à vous présenter mes excuses parce que je – je ne laisserai jamais cela se reproduire », a ajouté Barrymore. « Je suis vraiment désolé. »

Cohen, 52 ans, a rassuré Barrymore, notant qu’il était «habitué à ce que les gens soient surpassés» dans son émission.

« Je n’en ai même pas vraiment un souvenir totalement clair, mais vous n’avez pas besoin de m’excuser d’avoir été dépassé dans mon émission, cela arrive », a-t-il déclaré. « Vous êtes dans un grand club de gens. »

L’apparition de Barrymore en question a eu lieu en mars 2018, au cours de laquelle elle a été rejointe par sa co-star de « Santa Clarita Diet » Timothy Olyphant. Lors de son séjour au club-house Bravo, l’actrice de « Never Been Kissed » a été invitée par un appelant à révéler son souvenir le plus fou de faire la fête avec Courtney Love dans les années 90.

«Courtney et moi étions dans les coulisses d’un club de Seattle», a-t-elle commencé. « Nous venions juste de voir Jour vert. Nous allions voir comme une pièce de théâtre dans un café et le videur a dit: ‘Je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer. Vous n’avez pas de laissez-passer dans les coulisses.’ «

«Et Courtney l’a regardé et a dit:« Mon visage est un passage dans les coulisses », a poursuivi Barrymore. «Et puis l’a balayé de côté et je suis juste entré et j’étais toujours là debout. Je veux dire, plutôt génial.

