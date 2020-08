Ce n’est pas un secret pour les règles de BTS sur iTunes, en particulier en 2020. Avec la sortie de leur nouveau single «Dynamite», BTS a établi plusieurs records sur iTunes. En huit heures, «Dynamite» a atteint la première place sur iTunes dans 100 régions, devenant ainsi la chanson la plus rapide à le faire.

Enregistrements iTunes précédents de BTS

En juillet dernier, BTS a battu un record de cinq ans qui avait été précédemment établi par Adele lorsque leur chanson «Black Swan» a atteint 103 n ° 1 sur iTunes. Adele avait déjà atteint la première place avec sa chanson «Hello» dans 102 pays. «Black Swan» a maintenant atteint 105 n ° 1 sur iTunes.

Quelques jours après que BTS ait battu le record d’Adele, V a battu le record de son propre groupe avec sa chanson solo « Sweet Night ». La chanson faisait partie de l’OST Itaewon Class, et c’est actuellement la chanson avec le plus grand nombre de n ° 1 iTunes de l’histoire avec 116 n ° 1.

Les chansons de BTS «Moon», «My Time» et «Your Eyes Tell» ont également dépassé les 100 numéros 1 sur iTunes. «Moon» et «Your Eyes Tell» ont même dépassé «Black Swan» et ont obtenu plus de 105 n ° 1 sur iTunes.

Ce qu’iTunes enregistre en BTS avec «Dynamite»

Après sa sortie, «Dynamite» a atteint 100 n ° 1 sur iTunes en huit heures. Cela a fait de BTS l’artiste le plus rapide à atteindre 100 iTunes n ° 1. Le groupe K-pop est également devenu le seul artiste à avoir jamais obtenu cinq chansons à atteindre 100 n ° 1 sur iTunes.

Rien qu’en 2020, les chansons de BTS «My Time», «Black Swan», «Moon», «Your Eyes Tell» et «Dynamite» ont toutes atteint 100 n ° 1 sur iTunes, quatre de ces chansons dépassant ce nombre. La chanson solo de V pour Itaewon Class continue de détenir le record du plus grand nombre de n ° 1 d’iTunes, et le seul artiste à la portée du disque est BTS.

Le 24 août, Big Hit Entertainment a sorti deux remix de «Dynamite», un remix EDM et un remix acoustique. Avec une version instrumentale de la chanson également disponible, ces nouvelles versions pourraient aider à étendre la domination iTunes du single.

«Dynamite» a été salué par la critique

À sa sortie, le nouveau single de BTS est devenu un favori des fans avec un fort soutien critique. Beaucoup ont cité l’énergie positive que «Dynamite» apporte aux auditeurs alors que BTS encourage les gens à «mettre le feu à la nuit» dans la chanson disco-pop.

« Avec » Dynamite « … ils nous ont donné à la fois la chanson de l’été dans une saison qui semble inhabituellement sombre et le parfait pick-me-up assez fort pour vaincre même l’assaut imparable de 2020 », a écrit NME. «Dynamite» exploite les sons lumineux et contagieux du disco pour faire passer son énergie joyeuse, fidèle à la tradition du genre de servir de forme d’évasion lorsque la vie devient difficile. Il y a des claquements de mains qui vous incitent à vous joindre à nous et des rythmes à la hanche prêts à l’emploi pour la piste de danse.

Le groupe a établi plusieurs records avec la chanson

Bien sûr, iTunes n’est pas le seul endroit où BTS a battu des records avec «Dynamite». Le clip vidéo de la chanson a eu la plus grande première YouTube de tous les temps avec 3 millions de vues simultanées. BTS a également établi le record de la vidéo YouTube la plus regardée au cours des 24 premières heures en atteignant 101,1 millions de vues avec le clip vidéo «Dynamite».