Ed Sheeran est devenu père pour la première fois de sa fille Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

Ed Sheeran est devenu père pour la première fois.

Le hitmaker de «Thinking Out Loud» a annoncé l’arrivée de sa fille Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, qu’il partage avec sa femme Cherry.

S’adressant à Instagram, il a écrit: « Ello! Un petit message de ma part car j’ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous … La semaine dernière, avec l’aide d’une équipe de livraison incroyable, Cherry a donné naissance à notre belle et fille en bonne santé – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes complètement amoureux d’elle. Maman et bébé se débrouillent incroyablement bien et nous sommes sur un nuage neuf ici. Nous espérons que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment. Beaucoup d’amour et moi ‘ Je te verrai quand il sera temps de revenir, Ed x (sic) »

Le mois dernier, une source a affirmé qu’Ed et sa femme attendaient leur premier enfant.

Une source a déclaré: « Ed et Cherry sont aux anges. Ils sont très excités, mais ont gardé les choses très discrètes. Le verrouillage était une excuse parfaite pour ne pas être trop vu, mais les choses se rapprochent et l’excitation a été construit, alors ils ont commencé à en parler à leurs amis et à leur famille. Ils ne font que les derniers préparatifs à la maison et le bébé est attendu plus tard cet été. C’est un moment vraiment heureux et leurs familles sont toutes ravies pour eux et ne peuvent pas attendez de rencontrer le nouvel arrivant. »

On pensait que Cherry avait pu cacher sa bosse de bébé naissante au monde grâce à la pandémie, car elle ne l’avait pas quittée, elle et le vaste domaine du Suffolk d’Ed.

Bien que le hitmaker de ‘Castle on the Hill’ soit l’un des plus grands musiciens du monde, il aura beaucoup de temps à passer chez lui avec sa nouvelle arrivée, car il est actuellement en pause temporaire de son travail.

