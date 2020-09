Pour la première fois cette saison, l’un des nominés remporte Power of Veto, garantissant un changement dans le bloc de nomination – de plus, Dani devient bâclée avec ses alliances!

Nous sommes à peu près un mois dans cette nouvelle saison de « Grand frère, » et quel que soit son statut All-Stars, les choses ont été assez boiteuses jusqu’à présent. Une grande alliance de pouvoir a tout le pouvoir et a tout gagné, donc elle a gardé tout le pouvoir.

Personne ne cherche vraiment à faire bouger le bateau. Depuis le premier jour, Janelle a été la cible et quiconque était aligné avec elle ou près d’elle a également été envoyé faire ses valises. Et maintenant qu’elle est partie, la maison va faire un balayage avec Kaysar sur le bloc.

Le chef de famille Enzo a jeté Kevin à côté de lui comme un pion évident et il semblait que ça allait être une autre semaine ennuyeuse. C’est jusqu’à ce que l’inattendu se produise. L’un des nominés a en fait remporté le pouvoir de veto, assurant qu’au moins quelque chose allait se passer cette semaine.

Kaysar a continué à se faire larguer par tout le monde, alors même qu’il faisait ce que n’importe qui sur le bloc ferait et essayait de sauver sa partie. Enzo sembla juste le tolérer, tandis que Bayleigh lui lança un cri en utilisant l’expression «Pensez-y.

Cette expression est-elle une insulte? Une attaque? Peut-elle dire avec certitude qu’elle ne l’a jamais utilisé quand elle veut que quelqu’un réfléchisse vraiment à ce qu’elle dit. Quoi qu’il en soit, elle en était clairement offensée et pendant que Kaysar était à terre, elle lui lança un coup.

Il a rapidement précisé qu’il ne voulait pas offenser, ce qui semblait assez clair dans le contexte, mais cela a définitivement frotté Bayleigh dans le mauvais sens. Donc, le résultat final a été que les deux sont sortis de cette petite discussion bouleversée, ce qui signifie que personne n’est le gagnant.

Il est toujours difficile de voir les gens à l’extérieur des alliances de pouvoir se brouiller parce que ceux qui sont au pouvoir peuvent parfois devenir un peu arrogants et un peu méchants avec ceux qui ne sont pas au pouvoir. Surtout s’ils sont en semaine de puissance après semaine.

La saison dernière, lorsque le pouvoir dans la maison a basculé, vous avez pu voir ce qui s’est passé lorsque les puissants sont devenus impuissants et ont dû regarder comment ils avaient traité tout le monde alors qu’ils essayaient de se démener pour se sauver. Et pourtant, il est si difficile de réfléchir à votre comportement lorsque vous êtes au top … pour une raison quelconque.

Trop d’alliances?

Tyler est le maître de toutes les alliances, et Cody semble n’avoir aucun mal à jongler avec les allégeances, mais Dani pourrait juste être un peu dépassé d’être dans deux alliances de pouvoir avec les gars.

Pour le moment, avec Enzo au pouvoir, il est judicieux de se pencher sur l’alliance Slick Six et de garder un œil sur The Committee. Cela fonctionnait globalement, jusqu’à ce que Dani décide que les Six avaient besoin d’une réunion.

Elle s’est donc glissée dans la salle HOH et l’a dit à Tyler. Le seul problème est que Nicole était là. Dani travaille avec Nicole, tout comme Tyler, mais pas dans le cadre des Six. Et Dani vient de nommer Bayleigh et Da’Vonne (des Slick Six).

Plus remarquable encore, elle aurait probablement pu s’en sortir en disant que le Comité doit se réunir pour s’assurer qu’ils savent ce qu’ils veulent faire avec le vote cette semaine, mais au lieu de cela, elle s’est figée.

Après être sortie maladroitement, Tyler a montré comment cela avait été fait, protégeant rapidement son propre jeu en détournant toute l’attention de Nicole sur Dani et sur le fait qu’elle avait clairement presque laissé tomber quelque chose. Il n’a pas mentionné que c’était une alliance parallèle, il en faisait également partie, feignant plutôt l’ignorance.

Il est si bon à ce match.

Veto CECI

Une autre compétition d’endurance, ce Power of Veto semblait certainement empilé contre Kevin et Kaysar. Enzo, Tyler et Bayleigh étaient tous en compétition, et tous tentaient de garder les nominations les mêmes.

Et des six personnes (Kevin a choisi David pour concourir), seuls Enzo et Tyler avaient gagné quoi que ce soit. Dire qu’ils se sentaient assez confiants était un euphémisme. Mais Kevin et David avaient quelque chose à prouver.

David voulait faire taire les opposants et prouver qu’il méritait d’être à la maison après avoir prouvé la semaine dernière qu’il était pratiquement incompétent dans les stratégies sociales du jeu. Pendant ce temps, Kevin voulait juste prouver qu’il pouvait se sauver après sa deuxième fois sur le bloc.

Deux flotteurs essayant de changer leur récit. Et même si Kevin n’était pas la cible cette semaine, il a quand même fait une énorme déclaration. En fait, les deux hommes ont très bien fait, David ayant survécu à toutes les autres bêtes de compétition avant de tomber face à Kevin.

Malheureusement pour Kaysar, il est tombé le premier et a quasiment garanti son expulsion. Si Janelle ne pouvait pas changer son destin dans cette maison alliée, il ne pourra pas le faire. Quant à Enzo, un pion vaut un autre.

Il avait envisagé des gestes audacieux comme la porte dérobée Ian, qui pourrait être expulsé s’il heurte le bloc, ou même de jeter Dani là-haut après avoir sorti le Slick Six à Nicole, mais il a choisi la voie la plus sûre. Noël s’est offert comme pion et il a accepté l’offre.

Ce serait choquant pour Kaysar de rester contre Noël. Tout le monde veut qu’il parte, personne ne pense même à elle à ce stade du jeu.

Cartes de rapport des invités de maison

Tyler Crispen adroitement dévié la foutue de Dani, prouvant à quel point sa tête est dans ce match. De plus, il est dans l’oreille d’Enzo à travers l’alliance Slick Six, prouvant qu’il a de l’influence et du pouvoir, peu importe qui est en charge. Sa seule crainte est que quelqu’un en dehors de son (ses) alliance (s) obtienne HOH. Qualité: A +

Cody Calafiore est toujours là avec Enzo, et même s’il ne fait pas partie des Slick Six, il en a deux derniers avec le Meow-Meow, un avec Nicole, un avec Memphis et le comité dans sa poche. Et il se resserre avec Tyler. Il a des options pendant des jours. Grade: A

Enzo Palumbo joue un HOH très intelligent, donnant la maison Kaysar sur un plateau d’argent avec un pion assis à côté de lui. L’expulsion de cette semaine semble être une conclusion acquise, et il n’y a personne pour lui tirer dessus la semaine prochaine. De plus, il est en étroite collaboration avec les gars qui dirigent la maison, ce qui le met dans une bonne position pendant un certain temps. Qualité: A-

Abbé de Noël a fait une énorme déclaration de loyauté envers Enzo en étant son pion. Cela pourrait également garder leur alliance sous le radar. Et avec tous les deux de bons joueurs sociaux et des bêtes de compétition, cela pourrait être une alliance très importante à mesure que le jeu progresse. De plus, avec un chacun dans The Committee et Slick Six, ils sont positionnés pour se protéger les uns les autres, peu importe qui est au pouvoir. Qualité: A-

Nicole Franzel n’a rien à faire et elle est jolie. Tout le monde parle d’Ian comme d’une ancienne gagnante dangereuse, mais ils semblent tous penser qu’elle n’est pas une menace, comme s’ils connaissaient son jeu. Elle pourrait chevaucher ces alliances profondément dans le jeu et ensuite faire son doux coup de poignard. Catégorie B

Da’Vonne Rogers joue un jeu plus cool cette saison et elle est dans une alliance de pouvoir. Elle a besoin de cela pour devenir une alliance plus réelle que certains de ses membres ne le pensent, et elle a besoin que Dani ne la fasse pas exploser. Surtout, cependant, elle a besoin de gagner quelque chose et de prendre bientôt plus de contrôle sur son propre destin. Catégorie B

Bayleigh Dayton cassé à Kaysar sans raison que nous pourrions voir cette semaine, mais comme il va, cela n’a peut-être pas beaucoup d’importance. Cependant, si cela signifie qu’elle va être à court de sang-froid et sur la défensive avec des gens qui ne sont pas au pouvoir alors qu’elle l’est, cela pourrait nuire à son jeu à long terme. Espérons que ce fut une erreur ponctuelle. Elle a écouté David, malgré ses dérapages. Catégorie B-

Memphis Garrett s’est estompé dans le fond. Lorsque les gens se souviendront de lui, ils se souviendront qu’il est devenu un voyou et a fait son propre truc, mais jusque-là, il peut travailler à l’établissement de relations interpersonnelles solides pour qu’il soit plus difficile de l’élire lorsque la maison viendra pour lui. Qualité: C +

Daniele Briones glisse rapidement dans ces classements parce que son jeu social très dangereux est devenu un peu bâclé cette semaine. Les gens craignaient déjà de ne pas pouvoir lui faire confiance, car ils savent à quel point elle joue à ce jeu social, et maintenant ils craignent qu’elle ne se forme des alliances. Ce n’est pas bon à long terme, elle doit donc resserrer son jeu. Grade: C

Kevin Campbell se sauva du bloc, mais il ne risquait pas vraiment de rentrer chez lui. Le problème est qu’il y a d’énormes alliances dans la maison et pourraient tous décider de le sortir avant de se retourner (en particulier avec Tyler, Cody et Dani dans les deux groupes). Une fois Kaysar parti, méfiez-vous des flotteurs! Grade: C

David Alexander fait un peu de contrôle des dégâts, mais alors qu’il avait une bonne performance dans le POV, il n’a pas gagné. Bayleigh semblait disposé à au moins l’écouter, alors maintenant il a juste besoin de travailler sur Da’Vonne, Cody et Tyler, pas de petite tâche mais que peut-il faire d’autre? Son dos sera bientôt contre le mur s’il ne répare pas ces clôtures et ne fait pas quelque chose. Qualité: D +

Ian Terry essaie et échoue à ne pas être remarqué. Cela n’aide pas que Cody sache à quel point il était dominant dans sa saison gagnante et n’ait pas peur de dire aux gens quelle menace il est. Ses chances de se rendre au jury (ou bien au-delà) sont au mieux minces. Il doit comprendre cela et commencer à jouer plus fort. Grade: D

Kaysar Ridha est un dommage collatéral à la simple existence de Janelle dans la maison. Si elle n’était jamais entrée, il serait plus dans le bateau dans lequel se trouve Kevin que assis sur le bloc comme cible principale cette semaine. Hélas, son sort a été scellé le premier jour et la maison est déterminée à donner suite. Qualité: D-

Chatter maison

« Le vieux moi aurait vu ces choses venir. » –Kevin (embarrassé après les nominations) « Tout le monde veut que Kaysar sorte. Alors je dois mettre quelqu’un là-haut que personne ne veut. » – Enzo (disant à Kevin qu’il est un pion) « Juste pour information, je suis une reine, pas un pion. » –Kevin (n’achetant pas l’histoire « Je t’aime ») « Qu’est-ce que je suis censé faire? Je ne vais pas aller à contre-courant. J’essaye de ne pas ébouriffer des plumes de f-king … Si je ‘Je rend sept personnes f-king heureux en faisant ça, pourquoi je ne ferais pas ça?’ – Enzo (disant à Kaysar pourquoi il a été expulsé) « La seule relation que nous allons avoir est une relation longue distance avec vous à l’extérieur de la maison. » – Enzo (pas intéressé par l’offre de Kaysar) « Qui voudriez-vous mettre en place? » –Ian (jeu de conversation avec Enzo après avoir dit que Kaysar ne l’a pas fait) « Pourquoi même entrer dans ça. » – Enzo (ne prenant pas l’appât) Ce gamin sur sa saison, il a remporté les semaines 7, 9, 11 et 13 . Bro, c’est quatre des huit dernières semaines de la saison. C’est le jury. » – Cody (à Enzo à propos de la saison gagnante d’Ian) « Vous n’êtes pas bon avec eux. Ils avaient déjà formé leurs alliances pépères. Pensez-y. » –Kaysar (à Bayleigh) « Je ne suis pas stupide. Ne dites pas » Pensez-y. » Je comprends le concept, je ne suis pas stupide. » –Bayleigh « Je ne dis pas que vous êtes stupide. » « Cela a semblé un peu condescendant. Je suis très conscient. » « Enzo et moi sommes les seuls à jouer dans ce Veto à avoir gagné quoi que ce soit. » –Tyler « Je suis tellement déçu. Tout ce à quoi je pense, c’est que cela pourrait être la fin de ma carrière de ‘Big Brother’. » –Kaysar (après avoir chuté pendant la compétition Veto) « Kevin me regardait comme, pourquoi tu t’accroche encore? Kevin, j’ai aussi quelque chose à prouver à cette maison. Si tu veux ça, bat-moi. » –David « Je pense que nous avons besoin d’une réunion. » –Dani (à Tyler à propos de Slick Six, mais devant Nicole) « Elle a juste glissé. » –Tyler (détournant l’attention de lui avec Nicole après le départ de Dani)

