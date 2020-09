Le rassemblement virtuel explose sur un tweet qualifiant Rinna de raciste.

Denise Richards était de nouveau sur la défensive alors que « The Real Housewives of Beverly Hills » se réunissait sur Zoom pour une spéciale de retrouvailles fougueuse pour la dernière saison.

Alors que les femmes étaient toutes dans le confort de leur propre maison, le drame s’est répandu entre elles toutes – avec Richards en plein milieu.

La première moitié de l’heure a couvert le boeuf de Kyle Richards et Garcelle Beauvais – que nous décomposerons en profondeur demain – et comment certains des commentaires de Sutton Stracke ont frotté les femmes dans le mauvais sens. Mais, après cela, tout était à propos de Denise.

La question posée par Andy Cohen: Qui est la vraie Denise Richards? Est-ce la femme qui est apparue lors de sa première saison en parlant de fins heureuses et du gros pénis de son mari … ou celle que les téléspectateurs ont eu cette fois-ci, qui était mal à l’aise avec les conversations sur les trios?

Richards a maintenu que son gros problème était le sujet de trois à venir lors d’une soirée pizza qu’elle organisait là où ses enfants étaient également à portée de voix, bien que les autres femmes aient eu l’impression qu’elle ne faisait que dire cela pour les faire mal paraître et changer sa propre image.

Comme le sujet a été abordé lors de la réunion, Richards a demandé « à quand remonte la dernière fois que nous avons jamais parlé de sexe » avec leur mari. Les dames – Erika Jayne et Teddi Mellencamp-Arroyave en particulier – ont été les premières à souligner que c’est Denise qui a en fait évoqué la virilité d’Aaron lors de la soirée pizza, créant le précédent pour la nuit.

« Vous évoquez le pénis de votre mari presque à chaque émission! » s’exclama Lisa Rinna.

Teddi et Erika ont expliqué qu’ils croyaient que Denise essayait de les faire ressembler à « des connards » en se plaignant qu’ils parlaient de sexe autour de ses enfants.

« Je pense qu’elle essayait de nous faire paraître en tant que groupe. Nous avions notre table, leur table, nous avons toujours des conversations avec des adultes, c’est ce que nous faisons en tant que groupe, et puis tout d’un coup nous sommes pénalisés pour ça? » dit Erika.

Bien que cela se soit transformé en un épisode de plusieurs épisodes, Denise a déclaré qu’elle n’était jamais bouleversée – ce qui a poussé Erika à s’exclamer: « Suis-je sur une autre planète f-king? »

Rinna a alors dit qu’ils étaient « gaslits » par Richards, affirmant que Denise avait fait une montagne d’une taupinière pour quelque chose dont sa propre fille – qui dit qu’elle avait entendu parler du trio – « s’en fichait ». « Elle a ri, » a dit Rinna à propos de Sami Sheen, 16 ans, « Elle a dit que ses amis avaient ri! »

Les frustrations se sont intensifiées lorsque la conversation s’est ensuite transformée en un tweet que Richards aimait au milieu de la querelle disant que Rinna était une raciste qui devrait être congédiée.

Le tweet disait: « Absolument feu @LisaRinna. Elle n’est pas seulement une intimidatrice, mais elle prétend qu’elle n’est pas raciste. Il y a des preuves sur les photos et cela dit le contraire. Allez tapoter votre chat ailleurs et emmenez Erika Jayne avec vous. @ErikaJayne s’est-il excusé auprès de Sami et Lola encore ??? Ou à @Denise_Richards? «

Bravo n’a pas montré les photos, bien que Denise ait affirmé qu’elle avait « accidentellement » aimé le tweet sans lire le tout.

« Je n’ai vu que le commentaire sur Erika et je ne savais pas qu’il y avait une photo en dessous », a déclaré Denise, qui a ajouté qu’elle « l’a supprimée tout de suite ».

« Denise, tu as aimé le tweet et en aimant le tweet, il dit tout », répliqua Rinna en colère. « Vous l’avez fait sur un forum public! Vous avez aimé un tweet comme celui-là, qui était si vil et si méchant, vous saviez exactement ce que vous faisiez. Ne me foutez pas un mensonge à ce sujet. »

Quand Richards a demandé pourquoi elle l’avait révoquée comme à l’époque, Rinna lui a dit, « parce que tu as été appelée! » Elle a ajouté: « Parce que Bravo f-king vous a appelé et a dit de le retirer. F-roi tais-toi. Denise, tu mens, mens, mens, mens, mens, mens. »

Rinna a continué à se moquer de Richards lorsque Denise a affirmé que ses filles ne regardaient pas l’émission et n’en avaient entendu parler que de leurs amis.

« Des conneries! Vos enfants regardent le spectacle, des conneries! » elle a crié. « Alors leurs amis le regardent et leur disent! »

« Ont-ils entendu parler des fins heureuses? » Erika intervint. « Ou entendent-ils simplement les mauvaises choses sur nous? »

L’heure s’est terminée avec Andy demandant à Richards si elle «essayait consciemment» de changer son image cette saison après ses débuts plus explicites.

« Non, je me sentais vraiment mal à l’aise au début de cette saison avec les femmes, où je me sentais comme une cible », a répondu Richards. «Voici la chose qui me trouble, j’accepte de ne pas être d’accord et de passer à autre chose. Ce n’est pas moi qui ai continué à en parler à chaque dîner.

Encore une fois, Richards a fait sa meilleure impression de The Chicks.

« Oui vous étiez! Gaslighting, gaslighting, ayons un peu de gaslighting! » s’exclama-t-elle. « C’est ce que j’ai à dire à propos de toutes ces conneries. Tout le gaz. »

La querelle se poursuit mercredi prochain sur Bravo.

