Il y a un nouveau visage dans la journée.

Quand « The Real » revient pour une nouvelle saison en septembre, il le fera avec un nouveau cohost.

Après les sorties d’Amanda Seales et de Tamera Mowry-Housley au cours de l’été, l’actrice et star des «Real Housewives of Beverly Hills», Garcelle Beauvais, a rejoint le spectacle.

«Je suis ravie de rejoindre les femmes dynamiques, audacieuses et diversifiées dans l’émission-débat primée« The Real »», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. « Mon amour pour la culture pop et les nouvelles, mélangé à mon don naturel de bavardage, m’a toujours fait graviter vers un environnement de talk-show. C’est aussi excitant que cela se produise juste après mon temps incroyable à rejoindre ‘The Real Housewives of Beverly Hills’. »

Variety a été le premier à annoncer la nouvelle.

« Nous sommes ravis que Garcelle rejoigne notre » Girl Chat Table « » virtuelle « , a ajouté la productrice exécutive Rachel Miskowiec. « Sa longue carrière devant et derrière la caméra, et sa volonté de partager sa vie et ses points de vue sur des sujets importants avec nous en font le complément parfait. Nous avons hâte que la saison 7 commence! »

Elle s’assiéra aux côtés des hôtes de retour Adrienne Houghton, Jeannie Mai et Loni Love.

Son ajout vient après sa première saison sur RHOBH, un mouvement qui a fait d’elle le premier membre noir de la distribution de la franchise. Alors qu’elle était souvent MIA pour le travail, elle a quand même réussi à provoquer un drame avec Kyle Richards et Lisa Rinna, tout en se rangeant du côté de Denise Richards dans le désordre en cours de Brandi Glanville.

Tamera, qui était l’une des co-animatrices originales de l’émission aux côtés de Mai, Love, Bailon et Tamar Braxton lors de ses débuts en 2013, a annoncé qu’elle quittait l’émission en juillet.

En juin, Seales – qui a rejoint l’émission en 2020 – a confirmé qu’elle ne reviendrait pas non plus.