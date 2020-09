Guy Fieri est peut-être l’un des chefs célèbres les plus détestés de tous les temps. De ses slogans qui rendent les fans fous à ses goûts de mode douteux, Fieri a pas mal de détracteurs. Il a peut-être pu faire changer d’avis quelques restaurateurs.

Fieri est bien connu pour être impétueux et dans votre visage, mais malgré ses bizarreries ennuyeuses, il essaie d’aider les autres quand il le peut. C’est pourquoi, lorsque ABC News a rapporté les derniers efforts de Fieri pour aider les restaurants, personne n’a été vraiment surpris.

Guy Fieri, seigneur de Flavour Town

Le travail au restaurant est difficile, mais Fieri semble en tirer un frisson. Il est l’hôte de Diner’s, Drive-In’s et Dives, et parcourt le pays pour essayer différents types de plats. Certains des plats qu’il a essayés, comme les tacos aux sauterelles et un plateau recouvert d’une tête de porc, n’ont pas été très attrayants. Le plateau de tête de cochon peut sembler très dégoûtant, mais ils l’ont recouvert de fleurs, donc il avait au moins l’air un peu appétissant.

Lorsqu’il ne conduit pas à travers le pays, Fieri passe beaucoup de temps avec sa famille. Il est proche de sa femme Lori Fieri et partage même la cuisine avec elle. Il est également disposé à suivre les conseils de vie de son père, même s’il est maintenant un homme adulte avec ses propres enfants.

Guy Fieri a contribué à amasser 22 M $ pour les restaurants

Selon ABC News: «Fieri et d’autres noms notables de l’industrie de la restauration – encore sous le choc de l’impact économique soudain et de l’incertitude de la pandémie – se sont unis avec la National Restaurant Association’s Educational Foundation (NRAEF) en avril pour octroyer des subventions aux restaurateurs qui sont sans travail. »

Il y avait beaucoup de restaurants qui faisaient la queue pour obtenir de l’aide. En fait, plus de 60 000 personnes ont demandé la subvention. Jusqu’à présent, environ 20 000 ont été approuvés.

L’argent est collecté non seulement pour aider les restaurants à garder leurs portes ouvertes, mais aussi pour aider les membres du personnel qui ne peuvent pas travailler. Les employés tels que les lave-vaisselle et les serveurs qui ont été oubliés pendant la crise pourront conserver leur emploi jusqu’à ce que les restaurants puissent rouvrir.

Alors que Fieri a peut-être la réputation d’être impétueux, ceux qui le connaissent lorsque les bobines de la caméra cessent de fonctionner ne sont pas très surpris qu’il essaie de donner en retour.

Guy Fieri n’était pas le seul à aider à collecter des fonds

Bien que Fieri ait pu être la principale force derrière la collecte de tout cet argent, il ne l’a pas fait seul. Il a contacté plusieurs autres entreprises notables pour les aider à collecter cet argent.

Certaines de ces sociétés comprennent: Uber Eats, PepsiCo., TikTok, Netflix, Constellation Brands, Wingstop Restaurants Inc., Cargill, Ecolab, Moët Hennessy USA, Robin Hood Foundation, The Coca-Cola Company.

Étant donné que bon nombre de ces entreprises sont fortement impliquées dans la restauration, comme PepsiCo. et The Coca-Cola Company, des entreprises comme Netflix n’ont pas de skin dans le jeu. C’est pourquoi c’est une si agréable surprise de voir Fieri et toutes ces entreprises donner de l’argent pour que les restaurants puissent garder leurs portes ouvertes pendant Covid-19.

La nouvelle entreprise de Fieri a également attiré une autre célébrité encore plus célèbre que Fieri pour l’aider dans son entreprise. Bill Murray a affronté Fieri dans un défi Nacho qui a été diffusé en direct sur la page Facebook de Food Network le 15 mai.

D’autres célébrités telles que la chef Carla Hall, la légende du basket-ball Shaquille O’Neal et l’acteur Terry Crews ont rejoint Murray et Fieri, ainsi que Homer Murray, le fils de Bill, et Hunter Fieri, le fils de Guy.

Murray n’a pas cuisiné de nachos, car son fils est le véritable cuisinier de la famille. Au lieu de cela, Murray a critiqué les Fieris chaque fois qu’ils utilisaient des ingrédients intéressants. Selon EW, la confrontation finale s’est terminée avec Fieri qui a remporté le concours, mais les restaurants qui pourront désormais rester ouverts sont les vrais gagnants.