Même si vous ne connaissez pas déjà Hailey Baldwin grâce à son travail de mannequin pour Tommy Hilfiger, Guess et Ralph Lauren, vous avez toujours entendu parler de son mari: Justin Bieber. La danseuse de ballet de 24 ans devenue mannequin et animatrice de l’émission TBS Drop The Mic a eu un profil beaucoup plus élevé depuis qu’elle a épousé Bieber en 2018, mais à bien des égards, elle était toujours destinée à une certaine forme. de la gloire.

Comme nous le savons tous, plus de célébrité signifie que toute saleté vous concernant vient généralement à la surface. Alors, d’où vient Hailey Bieber et pourrait-il y avoir une vérité dans ces rumeurs selon lesquelles elle cache certaines tendances d’intimidation de son passé?

Le parcours privilégié de Hailey Baldwin

Justin Bieber et Hailey Bieber | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Avant d’épouser Justin Bieber, elle s’appelait Hailey Baldwin. Beaucoup de gens familiers avec son célèbre nom de famille reconnaîtraient immédiatement qu’elle est issue d’une famille hollywoodienne de premier plan.

Alec Baldwin est l’oncle de Hailey. Son père est son frère, Stephen Baldwin, qui est lui-même apparu dans quelques films différents comme The Usual Suspects (1995) et Bio-Dome (1996). Grâce à sa proximité avec l’industrie, Hailey Bieber a toujours eu une bonne chance de devenir une star.

Mais a-t-elle laissé son nom de famille élite lui monter à la tête et la transformer en, eh bien, une sorte de con?

Hailey Bieber a été accusée d’avoir été « pas gentille » dans le passé

Bien qu’elle puisse sembler être une chérie d’Hollywood, il y a eu quelques rumeurs selon lesquelles Hailey Bieber est un peu méchante.

Julia Carolan, une ancienne hôtesse d’un restaurant haut de gamme à Manhattan, a publié un Tik Tok dans lequel elle a évalué les différentes célébrités qu’elle a rencontrées au travail en fonction de leur gentillesse ou non avec elle. Beaucoup de gens pensent que l’on peut distinguer le caractère d’une personne de la façon dont elle traite le personnel du restaurant, alors le Tik Tok de Carolan était plein de morceaux juteux.

Par exemple, elle a déclaré que Gigi et Bella Hadid étaient des personnes très sympathiques et polies qui traitaient très bien le personnel, tandis que Kylie Jenner était absolument horrible et ne donnait qu’un pourboire de 20 $ sur un billet de 500 $.

Et qu’en est-il de la célébrité qu’elle a appelée en plaisantant «Mrs. Bieber »? 3,5 / 10 étoiles, a déclaré Carolan. Elle a ajouté qu’elle «voulait vraiment l’aimer» mais qu’elle «l’a rencontrée plusieurs fois et à chaque fois, elle n’était pas gentille».

Une récente accusation dit que Hailey Bieber était un intimidateur

À son honneur, Bieber a essayé de s’excuser pour son comportement après que le message de Carolan soit devenu viral, mais cela laissait encore quelques interrogations: Hailey Bieber est-elle une fille méchante?

Plus récemment, l’utilisateur de Tik Tok @kimonaelizabeth a posté que Hailey Bieber avait été son intimidateur au collège. Elle a dû se défendre contre les commentaires grossiers suggérant qu’elle mentait, mais il semblait qu’Elizabeth était assez sérieuse lorsqu’elle s’est défendue dans une vidéo ultérieure.

Certains diraient que nous commettons tous des erreurs au collège, mais cela ne semble certainement pas bon pour la réputation de Bieber si une femme de couleur de son passé l’appelle pour un comportement d’intimidation extrême.

Avec le message de Carolan, Bieber elle-même est passée dans la section des commentaires pour s’excuser dès qu’elle a vu la vidéo, disant qu’elle n’avait jamais eu l’intention de donner « de mauvaises ondes ou une mauvaise attitude ». Pour le moment, Bieber n’a pas fait la même chose sur l’accusation de Kimona Elizabeth, mais qui sait? Peut-être qu’elle ne l’a pas encore vue.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs sont dehors, il est donc peut-être temps que Bieber fasse un peu de contrôle des dégâts, du moins si elle veut continuer à avoir la bonne table dans un restaurant chic de Manhattan de si tôt!