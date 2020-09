La vidéo partagée prétend qu’elle montre Biden « en train de dormir » pendant une interview, mais c’est Belafonte interviewé – et peut-être en train de dormir – dans le clip original de 2011.

Un clip d’interview de 2011 a été refait surface, trafiqué et partagé dans le cadre d’une attaque politique contre le candidat démocrate à la présidence Joe Biden. Mais lorsqu’un assistant principal du président Trump l’a partagé, Harry Belafonte ne pouvait pas laisser cette « fake news » se tenir.

Dans ce cas, le légendaire artiste sait de quoi il parle car c’est lui qui est en fait interviewé dans la vidéo. Celui qui l’a trafiqué, a remplacé numériquement Belafonte par Biden pour donner l’impression que Biden s’était endormi pendant l’interview.

Instagram

Cardi B tweete sur le « WAP » de Melania Trump après avoir été critiqué par un commentateur républicain

Voir l’histoire

Le subterfuge est crédible car, comme le rappelle Belafonte, il y a eu un problème avec l’audio pendant l’interview, ce qui signifie qu’il n’a pas pu entendre l’intervieweur.

Cette vidéo a été initialement publiée samedi, mais a gagné en popularité après que le chef adjoint des communications de la Maison Blanche, Dan Scavino, l’ait retweetée. Et c’est ce retweet qui a attiré l’attention de Belafonte.

« Ils continuent de se pencher de plus en plus bas », a-t-il dit Date limite dans un rapport. « Un problème technique dans une interview que j’ai faite il y a neuf ans devient maintenant un autre de leurs mensonges, plus de leurs fausses nouvelles. »

. / Twitter

Blake Shelton plonge dans le drame QAnon CDC Covid, le regrette instantanément

Voir l’histoire

Il a poursuivi en suppliant « tous les Américains sensés: votez-les s’il vous plaît. J’en connais beaucoup qui ont donné leur vie pour le droit de vote. Jamais il n’a été aussi vital d’exercer ce droit. »

L’interview originale a été réalisée par Belafonte en 2011 pour la station locale KBAK à Bakersfield, en Californie. Une autre ancre de cette station a rapidement sauté en ligne pour démystifier également la fausse vidéo.

C’est faux. Tu sais comment je sais? J’étais le coancheur en studio. Nous interviewions Harry Belafonte. https://t.co/gPRU9JGyI7 – John Dabkovich (@JohnDabkovich) 31 août 2020

@JohnDabkovich

« C’est faux », a-t-il tweeté. «Tu sais comment je sais? J’étais le coancheur du studio. Nous interviewions Harry Belafonte. La vidéo originale a été signalée sur Twitter et Facebook, supprimée de YouTube, tandis que la part de Scavino a été supprimée par Twitter, citant un « rapport d’un détenteur de droits d’auteur », alors qu’elle avait déjà été vue plus de 2 millions de fois, par Actualités Buzzfeed.

Il a ensuite partagé le clip original, qui semblait montrer que c’était Belafonte qui dormait, les ancres ayant un rire léger à propos de tout cela.

Le porte-parole de Belafonte, Ken Sunshine, a ajouté à propos de la campagne Trump: « Voulent-ils vraiment caricaturer une icône des droits civiques de 93 ans dans le secteur du divertissement? Savent-ils avec qui ils jouent? »

Il s’agissait de l’un des deux clips manipulés qui ont circulé à travers des connexions officielles avec Donald Trump lundi, le second provenant du compte Twitter officiel de sa campagne.

Celui-ci n’a changé aucun audio ou vidéo, mais il a pris un extrait de Biden radicalement hors de son contexte. Dans le clip de Trump, Biden dit: « Vous ne serez pas en sécurité dans l’Amérique de Biden. »

TooFab / .

Kanye doit se présenter à la mairie de Calabasas, déclare Michael Blackson (Exclusif)

Voir l’histoire

La citation complète est: « Puisqu’ils n’ont ni programme ni vision pour le deuxième mandat, Trump et Pence se lancent dans ce dossier, et je trouve cela fascinant: » Vous ne serez pas en sécurité dans l’Amérique de Joe Biden. « Et quelle est la preuve? La violence que nous voyons dans l’Amérique de Donald Trump. «

Dans les deux cas, les créateurs des vidéos disent que leur intention était la parodie, ce qui est protégé par la loi. BuzzFeed rapporte que le clip de l’interview a été réalisé par un homme au Danemark qui l’a conçu comme une blague car il pense que la politique américaine est « un cirque complet », et a inclus un avertissement indiquant que ce n’était pas réel dans sa vidéo originale.

Ce n’est pas non plus la première fois que ce clip particulier est manipulé dans le but d’attaquer et de discréditer une personnalité politique au cours d’une année de campagne.

Une vidéo similaire a été diffusée avec Alexandria Ocasio-Cortez sur la sellette, pour ainsi dire, en 2018. Ses créateurs ont dit qu’il s’agissait, bien sûr, d’une parodie.

Vous avez une histoire ou un conseil pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.