Les Milwaukee Bucks ont été la première équipe de la NBA à boycotter le match éliminatoire de mercredi et maintenant toute la saison est dans l’air – pendant ce temps, les équipes de la WNBA et de la MLB ont rapidement emboîté le pas.

Les Milwaukee Bucks ont lancé mercredi une tendance qui a déjà un impact énorme sur le monde du sport professionnel à court terme et espère clairement avoir un impact national plus important à long terme.

Kenny Smith, co-animateur de « Inside the NBA », a emboîté le pas, quittant l’émission de la TNT alors qu’elle diffusait en direct et à l’antenne. Charles Barkley a dit à quel point il était «épuisant» d’être noir en Amérique tandis que Hollywood dans son ensemble applaudissait la déclaration audacieuse faite.

Collection Everett

La star de la frange Jasika Nicole parle de racisme enduré dans une émission, une blague raciste qui a duré 5 saisons

Voir l’histoire

« Je pense que la chose la plus importante maintenant, en tant qu’homme noir, en tant qu’ancien joueur, je pense qu’il est préférable pour moi de soutenir les joueurs et de ne pas être ici ce soir », a déclaré Smith, retirant son micro et quittant le plateau en solidarité avec les protestations. joueurs.

« Si vous regardez le dernier, juste au cours des deux derniers mois, en retournant à Ahmaud Arbery, M. Floyd, la jeune femme qui hurle après le black à New York, maintenant vous avez M. Blake qui vient de se faire tirer dessus. est quelque chose tout le temps », a déclaré Barkley sur . après avoir apporté son soutien à la décision des Bucks.

« C’est épuisant d’être noir parce qu’il y a un double standard quand on est noir parce que je dois commenter tout ce qui se passe dans la communauté noire », a-t-il poursuivi. « Vous êtes fatigué de quelque chose tout le temps. »

Youtube

Meghan Markle dit qu’il est « dévastateur » de retourner aux États-Unis au milieu du « courant sous-jacent du racisme »

Voir l’histoire

« Nous ne pouvons tout simplement pas jouer au basket et vivre une vie normale. Il se passe toujours quelque chose de raciste », a déclaré Barkley plus tard dans l’interview. « Lorsque vous êtes une célébrité, vous devez en parler. C’est un double standard. C’est comme ça. Mais cela devient tout le temps épuisant et vous voyez la même chose se produire encore et encore. »

Il y a toujours du pouvoir dans la protestation collective et pacifique, et dans le cas du sport professionnel, on parle de franchises de plusieurs millions de dollars. Maintenant, toute la saison NBA est en cours, ce qui serait un coup dur pour les principaux annonceurs et conglomérats médiatiques.

Peut-être que l’argent parlera d’une manière que les manifestations dans les rues n’ont pas. Cela semble être le sentiment et l’espoir de nombreux joueurs de la ligue, dont la majorité sont noirs, à la suite d’un autre tir noir aux mains d’un policier.

NBC

Tiffany Haddish a une solution au racisme systémique … et cela a à voir avec le sexe

Voir l’histoire

Jacob Blake a été abattu dans le dos à sept reprises alors qu’il retournait à son véhicule non armé à Kenosha, dans le Wisconsin, provoquant une nouvelle vague de manifestations de Black Lives Matter. Depuis la fusillade, son casier judiciaire a été évoqué, des discussions sur les mandats existants, la possibilité d’une arme dans la voiture, mais l’essentiel pour beaucoup est qu’il n’était pas armé, le dos aux agents lorsqu’il a été abattu.

Peu importe ce qui aurait pu se passer d’autre avec Blake, il y avait une autre façon de gérer la situation à ce moment-là qui n’impliquait pas de lui tirer sept fois dans le dos devant ses enfants.

La manifestation sportive professionnelle a commencé après que l’équipe NBA de Milwaukee ait refusé de prendre le court lors de leur match éliminatoire contre le Magic d’Orlando mercredi. Avant longtemps, toute la composition de la NBA du mercredi a été abandonnée et le syndicat des joueurs a organisé une rencontre pour voir s’ils resteraient le reste de la saison en signe de solidarité et de protestation. Aucune décision n’a été prise mercredi soir.

.

Noah Schnapp de Stranger Things nie avoir chanté N-Word dans une vidéo virale, prétendant avoir dit « voisin »

Voir l’histoire

La WNBA a également suspendu ses matchs de mercredi, avec des membres des Washington Mystics portant des t-shirts avec sept graphiques «trou de balle» dans le dos pour représenter le nombre de coups de feu de Blake.

« Nous ne sommes pas que des basketteurs. Nous sommes bien plus que cela. » Ariel Atkins avec une déclaration puissante sur la décision unifiée de ne pas jouer ce soir. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Eg96KMqsFh – Washington Mystics (@WashMystics) 26 août 2020

@WashMystics

Les Mariners de Seattle ont été parmi les premières équipes de la MLB à s’opposer à la fourniture de divertissements aux États-Unis, tandis que les vies des Noirs sont perdues dans les rues aux mains des forces de l’ordre, reportant leur affrontement avec les Padres de San Diego. Les Mariners ont le pourcentage le plus élevé de joueurs noirs dans la MLB.

Comme les Bucks, les Milwaukee Brewers ont également reporté leur match à Milwaukee contre les Reds de Cincinatti. Milwaukee est à environ 64 km de Kenosha. Les Dodgers de Los Angeles et les Giants de San Francisco ont emboîté le pas, reportant également leur match.

L’ancien président Barack Obama était parmi les personnalités notables louant ces joueurs pour avoir « donné l’exemple », ainsi que l’entraîneur-chef de LA Clippers, Doc Rivers, condamnant le GOP pour avoir attisé la peur au milieu des troubles en cours.

«Il faudra que toutes nos institutions défendent nos valeurs», a-t-il écrit. Vous pouvez consulter sa réaction aux sports professionnels en jeu maintenant dans le cadre du mouvement BLM en cours, ainsi que d’autres personnalités d’Hollywood, des médias et d’ailleurs ci-dessous:

Instagram

Cardi B tweete sur le « WAP » de Melania Trump après avoir été critiqué par un commentateur républicain

Voir l’histoire

Je félicite les joueurs de @Bucks pour avoir défendu ce en quoi ils croient, des entraîneurs comme @DocRivers, et @NBA et @WNBA pour avoir donné l’exemple. Il faudra que toutes nos institutions défendent nos valeurs. pic.twitter.com/rUGETgAt7P – Barack Obama (@BarackObama) 27 août 2020

@Barack Obama

TELLEMENT fier des joueurs de la NBA. pic.twitter.com/k62nNzBOUO – Stephen A Smith (@stephenasmith) 26 août 2020

@stephenasmith

Certaines choses sont plus importantes que le basketball. La position prise aujourd’hui par les joueurs et l’organisation montre que nous en avons assez. Trop c’est trop. Le changement doit se produire. Je suis incroyablement fier de nos gars et nous soutenons à 100% nos joueurs prêts à aider et à apporter un réel changement – Alex Lasry (@AlexanderLasry) 26 août 2020

@AlexanderLasry

Si vous voulez voir à quoi ressemble le leadership ce soir, regardez ceci – pas le RNC.

Merci @Bucks https://t.co/9gqLXV8BvT – Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 27 août 2020

@ChelseaClinton

Il y a quatre ans aujourd’hui, @ Kaepernick7 s’est agenouillé pour la première fois! – LeVar Burton (@levarburton) 26 août 2020

@levarburton

Fier de nos joueurs! @Nba – DWade (@DwyaneWade) 26 août 2020

@Dwyane Wade

Un geste courageux et percutant de @naomiosaka, en soutien au mouvement de protestation qui traverse le monde du sport. Elle devait jouer en demi-finale demain. Les athlètes qui utilisent les plates-formes pour de bons ont tellement de sens. Ne restez pas silencieux. # BlackLivesMatter https://t.co/Tro3SlRXT8 – Billie Jean King (@BillieJeanKing) 27 août 2020

@BillieJeanKing

Je me souviendrai de ce soir, comme je me souviens de cette nuit d’été à Mexico en 1968. C’est un moment marquant pour la NBA. Je suis fier de ces jeunes hommes. @NBA pic.twitter.com/w6DdDJ0aC0 – Wendell Pierce (@WendellPierce) 26 août 2020

@WendellPierce

Nous devons protéger ces jeunes hommes des inévitables contrecoups / contrôles qu’ils sont capables de recevoir! ✊🏿 C’est du courage. Reste fort! https://t.co/twhav60ou6 – Yahya Abdul-Mateen 2 (@yahya) 26 août 2020

@yahya

J’espère que les sponsors qui prétendent être des «alliés» mettront leur pouvoir en jeu pour soutenir la NBA. Cette décision peut ne pas sembler directement liée à une action immédiate, mais c’est une déclaration absolument importante. #NBAboycott – h (@halsey) 26 août 2020

@halsey

Une pandémie plus longue. https://t.co/d6SSsIsdo4 – Michael Ealy (@MichaelEaly) 27 août 2020

@MichaelEaly

Par respect pour Jacob Blake et sa famille, nous reporterons aujourd’hui notre lancement @projectrock @underarmour PR3. Je vous tiendrai au courant de notre date de relance.

Incroyable que nous soyons de nouveau ici.

Tir 7xs. Dans le dos.

Devant ses enfants.

Il n’ya pas de progrès sans l’humanité. – Dwayne Johnson (@TheRock) 27 août 2020

@TheRock

Cette protestation des joueurs pour les @Bucks est tellement impressionnante. Une déclaration si puissante … – Colin Hanks (@ColinHanks) 26 août 2020

@ColinHanks

Vous avez une histoire ou un conseil pour nous? Envoyez un e-mail aux éditeurs de TooFab à l’adresse tips@toofab.com.