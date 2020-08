Ozzy a été photographié samedi à Los Angeles avec sa femme Sharon arborant sa couleur de cheveux naturelle.

Après que plusieurs organisations médiatiques aient passé samedi à rendre compte d’une observation de Ozzy Osbourne dehors et environ avec femme Sharon – et sa couleur de cheveux naturelle – fils Jack a décidé qu’il en avait assez.

La star de télé-réalité, qui a joué aux côtés du leader de Black Sabbath et du rocker légendaire dans plusieurs séries – plus récemment « The Osbournes Want to Believe » de Travel Channel – s’est rendue sur sa page Instagram avec un acte d’accusation cinglant contre « bulls » . «

Il leur a reproché de faire des reportages médiatiques sur la couleur des cheveux d’Ozzy, leur disant «d’avoir du respect et de la décence», avant de rapidement contrer sa propre déclaration en ajoutant: «Oh, attendez, j’ai oublié votre genre perdu il y a si longtemps.

Jack a souligné que nous vivons toujours dans un monde pandémique de COVID-19 et qu’il est « vraiment recommandé aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson d’aller se faire teindre les cheveux » pendant cette période, en utilisant un mot de choix en cours de route.

Il leur a également rappelé, ainsi qu’aux fans d’Ozzy, que le joueur de 71 ans se remettait également d’une «grave opération de la colonne vertébrale» et était en vacances. En d’autres termes, la couleur de ses cheveux est probablement l’une des choses les plus éloignées de son esprit, et certainement pas une priorité.

Et comme Jack le voit, ce n’est pas une histoire.

« C’est incroyable qu’il puisse avoir une carrière de 50 ans, vendant des millions d’albums et tout ce dont vous les connards veulent parler [is] ses racines de cheveux », écrit-il.

« Dans quel monde merveilleux de bas-vie nous vivons », a-t-il sous-titré son message.

Ozzy a parlé de son diagnostic de la maladie de Parkinson plus tôt cette année après un diagnostic en février 2019. Il a ensuite subi une grave chute, se blessant au cou, qui l’a conduit à annuler le reste de sa tournée de concerts 2019 alors qu’il subissait une opération de la colonne vertébrale.

Il suivait un traitement en Suisse alors que la pandémie de Covid commençait à circuler dans le monde entier, fermant efficacement toute idée de reprendre le concert jusqu’à ce qu’un semblant de normalité revienne.

En d’autres termes, en récupérant, le monde a changé et Ozzy est entré en quarantaine comme le reste d’entre nous.

Et si quelqu’un pense que tout le monde dans le monde a été aussi strict en ce qui concerne ses soins capillaires, il a clairement déjà oublié ces premières manifestations de quarantaine avec des gens brandissant des pancartes disant qu’ils voulaient une coupe de cheveux.

