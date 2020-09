2020-09-03 23:30:04

Jane Fonda «regrette» de ne pas avoir eu de relations sexuelles avec Marvin Gaye, comme elle admet que le défunt chanteur a demandé une fois de passer la nuit avec elle, mais l’a refusé parce qu’elle était mariée à l’époque.

Jane Fonda « regrette » de ne pas avoir couché avec Marvin Gaye.

L’actrice de 82 ans a avoué avoir été approchée par le regretté hitmaker de « Sexual Healing » – décédé en 1984 – avec une offre de passer la nuit avec lui, ce qu’elle a refusé parce qu’elle était mariée à Tom Hayden au temps.

Mais maintenant, Jane a admis qu’elle aurait aimé qu’elle aurait accepté Marvin sur sa demande.

Lors d’une séance de questions-réponses avec le New York Times, Jane a demandé si elle regrettait de ne pas avoir couché avec Che Guevara, figure de premier plan de la révolution cubaine, et elle a répondu: « Non, je ne pense pas à lui. À qui je pense, et à quoi le regret est Marvin Gaye. Il voulait et je ne l’ai pas fait. J’étais marié avec [ex Tom Hayden]. Je rencontrais beaucoup d’artistes pour essayer de faire des concerts pour Tom et la femme qui m’aidait à faire ça m’a présenté Marvin Gaye. »

On a alors demandé à Jane si Marvin avait glissé le titre de son single à succès, «Sexual Healing», dans sa ligne de ramassage.

Elle a ajouté: « J’en avais besoin mais il n’a pas dit ça, non. Mais ensuite j’ai lu, apparemment il avait ma photo sur son réfrigérateur. Je ne l’ai découvert que plus tard, après sa mort. »

Pendant ce temps, Jane a récemment participé à des semaines de manifestations contre le changement climatique devant le Capitole américain à Washington D.C., où elle a réussi à atteindre son objectif de se faire arrêter et de passer une nuit dans une cellule de prison plus tôt cette année.

Et la star de ‘Grace et Frankie’ a déclaré qu’elle avait été traitée différemment lorsqu’elle a été arrêtée parce qu’elle était « blanche et célèbre », mais qu’elle était déterminée à continuer à se mettre « en jeu » pour des choses qui la passionnaient.

Elle a expliqué: «Quand tu es célèbre, tu as cette plate-forme potentielle incroyable, mais comment l’utilisez-vous? Je dois me mettre en ligne. Je suis blanche et je suis célèbre et je pense que les commandes venaient du procureur général pour me manipuler avec des gants pour enfants. »

Mots clés: Jane Fonda, Marvin Gaye et Tom Hayden

Retour au flux