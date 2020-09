2020-09-01 17:30:03

JB Gill veut amener ses enfants sur scène lors de la tournée de retrouvailles JLS.

Le chanteur de 33 ans a Ace, cinq ans, et Chiara, deux ans, avec sa femme Chloe et quand lui et ses camarades de groupe – Marvin Humes, Aston Merrygold et Oritse Williams – se mettent enfin en route pour le « Beat Again Tour » il veut amener ses enfants sur scène avec les autres descendants de JLS.

Parler à OK! magazine, il a déclaré: « Nous avons tous mûri et nous avons tous des enfants maintenant. Nous en avons presque assez pour un bus de tournée pour enfants JLS. Ils viendront aux spectacles qu’ils peuvent. J’espère qu’à l’un des spectacles de Londres nous peut amener tous les enfants sur scène.

« La première fois seulement à Alaia [Marvin and Rochelle Humes’ seven-year-old daughter] était née, alors je suis vraiment ravie que mes enfants voient ce que nous faisons. Ce sera incroyable pour Ave et Chiara de voir leur papa et leurs oncles sur scène. Ils sont de grands fans de JLS et Ave adore la musique. »

Les garçons devaient lancer leur tournée de retrouvailles en novembre 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, ils l’ont reportée à juin 2021.

Bien qu’il soit père de deux enfants, JB espère agrandir sa couvée maintenant que son plus jeune enfant commence la crèche en septembre.

Il a déclaré: « J’ai toujours dit à Chloé que nous pouvions en avoir autant qu’elle le voulait. Mais je pense que je devrais peut-être faire un peu plus pour la convaincre! Nous ne disons jamais jamais. Nous sommes au stade où Chiara est sur pour commencer l’école maternelle, donc si cela devait arriver, ce serait le moment. »

JB vit sur une ferme de 13 acres et envisage d’utiliser son expérience de travail sur ses terres comme source d’inspiration pour un livre pour enfants.

Il a ajouté: « J’essaie d’écrire un livre pour enfants depuis très longtemps. Il est basé dans la communauté agricole. J’essaie de terminer un brouillon et nous verrons ensuite en termes d’éditeurs. J’espère qu’il sortira. l’année prochaine ou 2022. »

