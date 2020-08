2020-08-25 23:30:05

Maisie Williams dit que ce n’était pas «sain» pour elle de regarder «Game of Thrones».

L’actrice a joué Arya Stark dans la série fantastique de HBO mais elle a refusé de regarder la série finale car elle était « massive » et elle « consommait » sa vie.

S’exprimant dans The Late Late Show avec James Corden, elle a déclaré: « L’émission était si massive à ce moment-là, il n’est pas sain d’être en ligne ou de la regarder, ou l’une de ces choses. Comme ça, ça a tellement consommé de ma vie pendant 10 ans, puis cet épisode était comme tout ce pour quoi mon personnage avait travaillé, et c’était comme la fin ultime pour elle. Les 10 plus grandes années de ma vie. Les 10 plus grandes années de télévision. Et c’est juste , c’est trop de réflexion. Donc, j’ai juste en quelque sorte zoné. Je devais juste m’arrêter. »

Maisie a précédemment admis qu’elle était «tellement heureuse» de la fin de l’émission.

L’actrice de 23 ans a déclaré: « Nous avons eu une telle explosion. Nous avons adoré. J’étais si heureuse de ma fin, et c’était juste une belle fin à une décennie de ma vie.

« Je ne pourrais pas être plus heureux avec ça, honnêtement. J’avais l’habitude de marcher dans la rue et chaque personne qui me reconnaîtrait, la seule chose qu’elle voudrait savoir est comme: ‘Dis-moi ce qui se passera la saison prochaine ‘comme’ Jon Snow est-il vraiment mort? Vas-tu être aveugle pour toujours? ‘ Toutes les choses dont je ne pouvais tout simplement pas parler. »

Maisie avait précédemment révélé comment elle avait pris une courte pause après la fin de «Game of Thrones» et appréciait d’avoir un peu d’espace pour «découvrir d’autres choses» qu’elle aime.

