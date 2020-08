2020-08-25 20:30:04

Billie Piper prend des photos nues pour « s’enregistrer ».

L’ancienne star de « Doctor Who » a avoué avoir pris des photos d’elle-même dans le buff pour se donner un meilleur aperçu de sa propre silhouette.

Parlant de prendre des photos nues, elle a déclaré: « J’ai pris des photos de moi-même nue mais je le fais en quelque sorte pour m’enregistrer. Je me dis: » Comment est-ce que je regarde? À quoi est-ce que je ressemble maintenant? » Alors je le fais pour m’enregistrer avec moi-même. Je n’en enverrai jamais un parce que c’est trop risqué. »

Et l’actrice de 37 ans a également évoqué le côté «laid» des photos de nus, qui se retrouvent entre de mauvaises mains – c’est ce qui arrive à son personnage dans sa nouvelle émission télévisée «Je déteste Suzie».

S’exprimant sur le « Est-ce juste moi? » podcast, elle a ajouté: «Sur une note plus sérieuse, cela peut devenir vraiment très moche et très triste. Cela peut devenir très révélateur pour les gens – pour les personnes âgées et les jeunes. Cela se produit de plus en plus, c’est en fait abusif. pas du tout fidèle à la vie. Même sur une photo de votre visage en selfie, je trouve cela très trompeur. »

Pendant ce temps, Billie a précédemment admis qu’elle pensait que les médias sociaux étaient «terrifiants».

Elle a dit: «Disons-le comme ça, je n’aurais pas voulu être une pop star célèbre maintenant. L’élément des médias sociaux est terrifiant parce que c’est continu, c’est dans votre lit, à côté de votre table de chevet tous les soirs.

«Dans ma carrière pop, il y avait des moments horribles à vivre à l’adolescence, mais ils allaient et venaient. Mais l’idée d’avoir ça constamment sur toi – je porte mon téléphone autour du cou comme un esclave bizarre – et avec un simple cliquez sur vous pouvez voir ce que des millions de personnes pensent de vous ou d’autres personnes, ou à peu près n’importe quoi … Je dirais que c’est pire. «

