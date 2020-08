2020-08-28 11:30:04

Jenna Dewan suit un régime «80/20».

L’actrice de 39 ans a révélé qu’elle mangeait aussi sainement que possible pendant 80% du temps, mais a admis qu’elle était heureuse de «se livrer» aux 20% restants de son alimentation.

Elle a partagé: «Je crois en manger 80/20. Je fais 80% aussi sain que possible – végétarien et végétalien, aussi sain que possible.»

La star de cinéma – qui a Everly, sept ans, avec son ex-mari Channing Tatum et Callum, cinq mois, avec Steve Kazee – a révélé qu’elle mangeait « beaucoup de légumes et beaucoup de smoothies » la plupart du temps.

Cependant, Jenna tient également à faire plaisir à l’occasion à ses papilles.

Elle a partagé: «20 pour cent je mange de la nourriture mexicaine si je le veux.

« Tu sais, je dois être capable de me faire plaisir et de prendre un verre de vin et de me sentir bien de cette façon, donc ça m’aide à ne pas être aussi stricte et concentrée d’une certaine manière. »

Jenna a également révélé qu’elle suivait une routine matinale stricte afin de rester en bonne santé.

La star hollywoodienne – qui a commencé sa carrière en tant que danseuse de remplacement pour Janet Jackson – a déclaré à Us Weekly: « Je me réveille, je descends, j’ai mon bébé … nous sortons un peu du lit ensemble [and] Je reçois mes suppléments pour le matin. »

L’actrice prend ses suppléments avec une tasse d’eau chaude avec du citron.

Jenna – qui était mariée à Channing entre 2009 et 2018 – aime le sentiment d’être en bonne santé et de bien manger.

Elle a expliqué: « J’aime une vie saine. J’ai pris beaucoup de suppléments, je fais pas mal de smoothies.

« Je veux vraiment essayer de rester en équilibre et en bonne santé autant que possible. »

