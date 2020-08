2020-08-25 09:30:04

Jennifer Garner est devenue émue après avoir regardé la finale de «The Office».

Jennifer Garner a pleuré après avoir regardé « The Office » pendant le verrouillage.

L’actrice de 48 ans – qui a Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et Samuel, sept ans, avec son ex-mari Ben Affleck – a enfin donné une chance à la comédie à succès, alors qu’elle et ses enfants ont regardé les neuf ans. -saison courue sept ans après la première diffusion de la finale.

Parallèlement à une vidéo au ralenti d’elle-même en larmes, Jennifer a déclaré: « Mes enfants et moi avons passé des mois entassés sur le canapé à travailler sur » Comment se comporter en tant que adultes « , alias #TheOffice.

« Apparemment, nous sommes des gens sensibles – la finale nous a frappés assez durement.

« Quand j’ai réalisé que j’avais accidentellement tourné mon témoignage d’adieu au ralenti, j’ai réalisé: votre lundi pourrait en avoir besoin aussi. #Thankyoucastandcrew #pleasecomeoverweloveyou #icantwithfinales (sic) »

La version américaine de l’émission – qui a été diffusée de 2005 à 2013 et mettant en vedette Steve Carell, John Krasinski et Mindy Kaling – est basée sur la sitcom britannique du même nom, créée par Ricky Gervais et mettant en vedette.

Jennifer elle-même a raconté l’amusant clip de réaction d’Instagram et a déclaré: «Vous ne devinerez jamais quelle émission mes enfants et moi avons regardé un épisode par jour de … et devinez quoi?

« Nous l’avons terminé. Et, devinez quoi? Cela m’a donné de très grands sentiments … Oh, bénisse son cœur [laughs]. Oh mon Dieu.

«Regarde qui avait besoin d’un grand cri, et peut-être qu’une douche aurait été utile, mais c’est bien de savoir que tu peux encore ressentir autant de passion pour quelque chose, non?

« Alors, merci. Si vous avez déjà entendu parler de cette émission » The Office « , vous devriez l’essayer. C’est merveilleux. »

Plus tôt cette année, les acteurs John et Steve se sont réunis pour marquer le 15e anniversaire de la série, et ce dernier a admis qu’il était surpris que l’émission NBC ait eu un attrait si durable.

L’acteur de 57 ans – qui a joué le personnage central Michael Scott dans la comédie fictive sur une société de vente de papier fictive – a déclaré: « C’est une si bonne surprise qu’après toutes ces années, les gens sont toujours à l’écoute et le trouvent aujourd’hui, cool.

« Certains des souvenirs les plus amusants, personnellement ou professionnellement, sont liés et liés à cette émission. »

