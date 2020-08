2020-08-30 17:30:04

Kanye West souhaite acheter un autre ranch dans le Wyoming.

Le rappeur de ‘Bound 2’ serait intéressé par l’achat du Double Doc Ranch à Cody, dans le Wyoming, après l’avoir visité l’autre jour.

Le ranch, qui fonctionne comme un établissement d’élevage et d’entraînement de chevaux, abrite déjà trois chevaux appartenant à la famille Kardashian-West, rapporte TMZ.

L’épouse de Kanye, Kim Kardashian West, a précédemment révélé qu’il voulait déménager dans le Wyoming, mais ses études de droit signifient qu’ils ne peuvent pas encore. Kim doit rester résidente de Californie pour pouvoir y passer l’examen du barreau d’État en 2024.

Elle a déclaré à l’époque: « Je sais que mon mari veut déménager dans le Wyoming, mais j’aime la Californie. Honnêtement, le ciel, l’air, tout est différent dans le Wyoming. J’adore. C’est un endroit heureux pour moi, et mon mes sœurs, nous voulons tous avoir un ranch là-bas. Nous venons de faire une collecte de bétail là-bas. Cela a été incroyable. »

Kanye a passé plus de temps dans le Wyoming ces derniers temps et Kim a précédemment avoué que le Wyoming était le « plus bel endroit » qu’elle ait jamais vu.

La star de télé-réalité de 38 ans a déclaré: « Nous adorons le Wyoming, ça a toujours été un endroit tellement incroyable. Mon mari vient d’acheter un ranch là-bas, et son rêve et sa vision est de déménager là-bas. J’adore LA, alors j’imagine étés, j’envisage certains week-ends. Mais oui, nous adorons. C’est, comme, le plus bel endroit que vous ayez vu de toute votre vie. Même mes sœurs, tout le monde, nous avons eu ce rêve d’avoir un ranch et de dépenser notre étés là-bas et s’évader. »

Lorsqu’on lui a demandé où elle voulait être dans une décennie, elle a déclaré: « Dans mon esprit, je vis déjà ces 10 ans. Je nous vois vivre dans un ranch du Wyoming, aller occasionnellement à Palm Springs et chez nous à Los Angeles. . «

