Les divorces ne manquent pas dans la franchise «Housewives» de Bravo. Mais si vous demandez à Karen Huger de RHOP, un divorce n’est pas quelque chose qu’elle prévoit à l’avenir avec elle et son mari, Ray Huger. Malgré les problèmes conjugaux du couple cette saison, Huger dit que les deux sont bons. Moreso, elle a le soutien de leurs enfants adultes pour lui permettre de traverser les moments difficiles.

Karen Huger et Ray Huger 2019 | Brian Stukes / .

Rayon et Karen Huger’s mariage au «RHOP»

Karen qualifie son mariage avec Ray d ‘«institution». Depuis la première saison, la grande dame autoproclamée de Potomac a fait savoir qu’elle et Ray étaient dans la fleur de l’âge de leur mariage.

Dans la première saison de l’émission, l’enthousiasme de Karen à l’idée que le couple devienne des nicheurs vides alors qu’ils se préparaient à envoyer leur plus jeune fille à l’université était clair.

Karen avait hâte de passer du temps de qualité avec Ray et de le réapprendre à la prochaine étape de leur mariage. Malheureusement, les problèmes personnels priment sur le fait de raviver leur étincelle.

Source: YouTube

La saison 3 de l’émission a documenté les problèmes fiscaux de Ray et le déménagement ultérieur des Hugers de Potomac en Virginie. Malheureusement, Karen a perdu ses deux parents à cause de la démence dans un délai de huit mois, ce qui l’a envoyée dans une mini dépression émotionnelle. Mais Ray était aux côtés de Karen tout au long de la défaite, ce pour quoi Karen dit qu’elle est très reconnaissante.

Cette saison, la Karen s’ouvre davantage sur sa déconnexion avec Ray. Dans un épisode, Ray refuse de dire à Karen qu’il l’aime, bien qu’elle lui ait demandé de le faire. Il semble désintéressé et dédaigneux de ses sentiments.

Karen insiste sur le fait que les problèmes de Ray et elle sont dus à leur différence d’âge de 17 ans, ainsi qu’au désir de Ray de déménager en Floride pour prendre sa retraite. Karen préfère cependant rester dans la région du Maryland.

La saison 5 raconte également leur retour à Potomac. Elle dit également que Ray est en désaccord avec son emploi du temps chargé.

Karen Huger dit que ses enfants la soutiennent, elle et Ray

Karen et Ray célèbrent 23 ans de mariage, mais comme elle le montre dans la série, ils ne sont actuellement pas dans l’état le plus heureux. Dans un aperçu d’un épisode à venir, Karen laisse échapper qu’elle souhaite avoir divorcé de Ray quand elle en a eu l’occasion, à la grande surprise de ses co-stars. Elle a également mentionné précédemment que le divorce était autrefois une option.

Dans une nouvelle interview avec The Daily Dish de Bravo, Karen dit que ses enfants adultes ont été son rock tout au long de ses problèmes conjugaux avec Ray. Pourtant, elle dit qu’ils lui ont donné, ainsi qu’à Ray, leur bénédiction de se séparer si cela les rend heureux.

Source: YouTube

«Ils étaient si cool avec nous et ils ont dit:« Écoutez, vous avez été de bons parents, mais ce que nous ne voulons pas, c’est que vous restiez ensemble à cause de nous », dit Karen. «Ils étaient comme, enracinés pour nous, mais ils étaient comme:« Regardez! Je veux que vous soyez heureux! »C’est alors que vous élevez correctement vos enfants. Et ils vous aiment et ils vous respectent suffisamment pour dire: «Écoutez, ne le faites pas pour moi. Faites-le pour vous tous. Vous méritez ce qu’il y a de mieux. »

Karen dit que ses enfants étaient déjà adultes et sortis de la maison avant qu’elle et Ray «tombent dans une impasse». Quoi qu’il en soit, elle trouve fascinant de recevoir des conseils de ses enfants.

Source: Instagram

J’ai tellement de chance de les avoir enfants. Ils sont tellement cool. Ray et moi nous regardions comme: «Nous avons une conversation sérieuse avec vous», et ils sont simplement revenus à la fondation que nous leur avons donnée comme enfants. Et d’opérer à partir d’un lieu d’amour et non d’égoïsme quand ils ont dû regarder leur maman et papa se débattre pendant un moment. Karen Huger, Le plat quotidien

RHOP est diffusé tous les dimanches sur Bravo à 21 h HNE.