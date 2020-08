2020-08-27 13:30:05

La star oscarisée Kate Winslet a révélé qu’elle avait décidé de devenir actrice assise sur les toilettes.

Kate Winslet a décidé de devenir actrice assise sur les toilettes.

La star oscarisée – qui a grandi dans le Berkshire, dans le sud-est de l’Angleterre – n’avait que cinq ans lorsqu’elle a été inspirée pour la première fois à poursuivre une carrière dans le secteur du divertissement.

Elle a rappelé: «J’étais assise sur les toilettes. Vraiment.

«Je pouvais juste entendre les bruits de la maison. J’avais trois frères et sœurs et mes parents. C’était une très petite maison. Ils n’avaient pas beaucoup d’argent et les murs étaient très fins.

Kate avait l’habitude d’entendre des conversations alors qu’elle était assise sur les toilettes et cela a suscité son intérêt à devenir un jour actrice.

Elle a déclaré au Hollywood Reporter: « Si jamais il y avait une dispute ou quelque chose du genre, vous pouviez tout entendre – ‘rar rar rar’. On pouvait même entendre les voisins à travers le mur, alors j’étais assise sur les toilettes et je pouvais juste entendre l’agitation de la vie autour de moi.

«Ma mère criait quelque chose dans les escaliers à ma sœur à propos de ses chaussures de claquettes. Et j’ai eu ce moment de penser: ‘Wow, s’il y avait une de ces caméras vidéo filmant et suivant ma mère, on dirait qu’elle agissait mais elle ne l’est pas, elle est juste elle-même. Et puis j’ai pensé: ‘Ahh. Donc, jouer c’est juste être. Ouais, je veux faire ça. C’est ce que je veux faire pour un travail.’ »

Malgré cela, Kate n’envisageait pas de devenir un jour une grande star de cinéma.

Elle a déclaré: « Je n’ai jamais eu d’ambition énorme dans la façon dont je pensais: ‘Je vais être dans des films, et c’est mon plan quinquennal.’

«Mon père était acteur, ma mère n’était pas actrice, mais ses deux parents l’étaient, elle avait deux frères qui le faisaient en quelque sorte, et tout ce que j’ai vu, c’était que ces gens étaient heureux, étaient des personnages différents et jouaient dans la vie.

« Et parce que mes parents n’avaient pas d’argent, ils ne parlaient pas d’argent. Donc, je n’ai jamais été motivé par ça. J’ai juste pensé: ‘Peut-être que je vais faire du théâtre, et si j’ai de la chance je pourrais avoir un épisode de quelque chose. ‘ »

Mots clés: Kate Winslet

Retour au flux