Katy Perry « dissèque » toute la musique qu’elle écoute.

La hitmaker «Smile» a parlé de ses habitudes d’écoute de la musique, avouant qu’elle écoute tous les morceaux d’une manière différente pour le consommateur moyen.

Parlant de ses genres musicaux préférés, elle a déclaré: « J’aime la bossa nova, le jazz, le reggae. Quand j’écoute de la musique, je n’écoute pas en tant que membre du public. J’écoute chaque partie. Mon plaisir Ce facteur n’est probablement pas le même qu’un auditeur passif qui l’aime et l’apprécie; je le dissèque. J’écoute de la musique quand je conduis. Quand je vais rendre visite à mes parents à Santa Barbara, cela fait une heure de route, alors je prends la chance d’écouter un disque. »

Et Katy aime «se concentrer» sur la musique lorsqu’elle l’écoute.

Elle a déclaré à Pinkvilla: « C’est à ce moment-là que je me concentre vraiment sur la musique. J’aime la musique qui crée une ambiance. Je me dis: » Mettons un peu … nous avons l’impression de voyager en Italie. Mettons une ambiance. » Je suis plutôt une personne à la maison et j’écoute par moi-même quand je m’entraîne qui n’a pas été ces derniers temps et / ou que je conduis. »

Katy – qui a récemment accueilli sa fille Daisy Dove dans le monde – a précédemment insisté sur le fait qu’elle ne s’inquiétait pas de l’équilibre entre la maternité et sa carrière, car elle pensait que les femmes étaient faites pour pouvoir gérer les deux côtés.

S’exprimant avant d’accoucher, elle a déclaré: « Je me suis dit: ‘Je ne sais pas comment faire ça. Ça va casser. Je ne suis pas très maternelle. Je le suis, d’une certaine manière, mais quand il s’agit de pleurer , la tristesse et ce genre de choses. Je me dis: «Je ne sais pas quoi faire… Après avoir fait une tonne de travail et continué ce voyage, je me suis dit:« Je suis prêt ». Je ne veux jamais choisir entre être maman et faire ce que j’aime. C’est tellement archaïque. Je pense que la … raison pour laquelle les femmes ont la responsabilité de créer une autre vie est qu’elles peuvent … tout faire. . Il ne s’agit donc pas de choisir, mais d’équilibrer. «