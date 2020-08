2020-08-29 18:00:05

Katy Perry et Orlando Bloom veulent élever leur fille au Royaume-Uni.

Le couple a accueilli sa fille Daisy Dove dans le monde plus tôt cette semaine et aurait hâte de déménager au Royaume-Uni pour l’élever.

Une source a dit OK! magazine: « Peu importe ce qui se passe lors des élections de novembre, Katy et Orlando déménagent en Angleterre … Ils ont décidé qu’ils voulaient que leur fille grandisse au Royaume-Uni. »

Katy et Orlando ont annoncé la naissance de Daisy Dove Bloom jeudi (27.08.20), dans une déclaration à l’UNICEF, pour qui ils sont des ambassadeurs de bonne volonté.

Ils ont dit: «Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée sains et saufs de notre fille … Mais nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre.

«Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel soignant et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables. En tant qu’Ambassadeurs itinérants de l’UNICEF, nous savons que l’UNICEF est là, sur le terrain, faisant tout ce qu’il faut pour faire que chaque femme enceinte ait accès à un agent de santé qualifié et à des soins de santé de qualité. Pour célébrer le cœur que nous savons que notre fille a déjà, nous avons créé une page de dons pour célébrer l’arrivée de DDB. En soutenant l’UNICEF, vous soutenez un coffre-fort commencer à vivre et réinventer un monde plus sain pour chaque enfant. Nous espérons que votre [heart emoji] peut fleurir avec générosité. (sic) »

Pendant ce temps, Orlando voulait à l’origine appeler sa fille Fiona.

Une source a récemment déclaré: « Katy a gagné la bataille sur le nom de bébé. Elle tirait pour le surnom de Daisy, mais Orlando aimait Fiona. »

