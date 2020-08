La star de « Black Panther » est décédée vendredi après une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon.

Au cours d’un week-end marqué par la perte dévastatrice d’une star emblématique, le MTV VMA a pris quelques instants avant que leur émission ne commence à rendre hommage à Chadwick Boseman, dédiant le spectacle au héros déchu.

Les fans, les co-stars, les réalisateurs et bien d’autres ont tous été également stupéfaits vendredi lorsque le « Panthère noire » La star est décédée après une bataille privée de quatre ans contre le cancer du côlon dont certains de ses partenaires et cinéastes les plus proches à l’écran ne savaient rien.

Avant que tout le flash et la flambée habituels des MTV Video Music Awards ne prennent le dessus sur l’écran, l’hôte Keke Palmer s’est adressé au public avec un message touchant sur son impact sur l’écran et hors tension.

« Avant d’entrer dans la musique ce soir, nous devons prendre le temps de parler de la perte dévastatrice de Chadwick Boseman, un acteur dont le talent et la passion sont une véritable inspiration pour tous les fans qu’il a touchés et tous ceux qu’il a rencontrés », a-t-elle déclaré.

«Nous dédions le spectacle de ce soir à un homme dont l’esprit a touché tant de monde. Il est un vrai héros, pas seulement à l’écran, mais dans tout ce qu’il a fait», a-t-elle poursuivi. rappelant à tout le monde, « Son impact est éternel. »

« Black Panther » est devenu le film le plus rentable jamais réalisé par un réalisateur noir en 2018 alors qu’il dépassait rapidement le milliard de dollars. En cours de route, il a changé le visage des films de bandes dessinées pour toujours et a créé instantanément un super-héros noir reconnaissable à travers le monde.

Le film a remporté sept nominations et quatre victoires aux MTV Movies & TV Awards cette année-là, y compris des victoires pour Boseman en tant que meilleur interprète d’un film et meilleur héros. Son impact sur le genre des super-héros et sur toute une génération de fans est incommensurable

