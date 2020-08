Kerry Katona est fiancée à Ryan Mahoney.

Le fiancé de la chanteuse Atomic Kitten s’est mis à genoux pendant des vacances en Espagne, avec la bénédiction de ses cinq enfants – Molly, 18 ans, Lilly, 17 ans, Heidi, 13 ans, Max, 12 ans et DJ, six ans.

Une source a déclaré: « Ryan est très proche de tous les enfants de Kerry, alors il s’est assuré de les impliquer avant de demander la main de Kerry en mariage. Il a acheté à Kerry une énorme bague en diamant de deux carats et l’a montrée aux filles en premier et elles ont toutes adoré. . »

La proposition était « extra romantique » et Kerry a été « très choquée » par tout cela, qui a eu lieu sur le balcon de leur villa.

L’initié a ajouté à OK! en ligne: « Ils fêtaient tous ensemble le 40e anniversaire de Kerry tôt et Ryan a posé la question à l’extérieur sur le balcon de leur villa. Kerry ne pouvait pas y croire et pour une fois était vraiment sans voix quand Ryan lui a demandé. Il avait un grand sourire sur son visage et juste a attendu que Kerry dise oui – mais elle a mis du temps parce qu’elle était tellement choquée. Parce qu’ils avaient tous célébré l’anniversaire de Kerry, c’était aussi la fête parfaite pour les fiançailles. Il y avait un chef qui leur préparait de la nourriture et même un DJ jouant de la musique aussi. Les enfants avaient étalé des pétales de rose sur le sol pour rendre les choses encore plus romantiques. »

En juin, Kerry avait précédemment révélé qu’elle souhaitait que son partenaire propose et qu’elle cherchait déjà une bague Cartier.

Elle a déclaré à l’époque: « Je ne vois ma vie avec personne d’autre, je lui fais implicitement confiance. C’est la relation la plus normale que j’aie jamais eue. Il est dévoué, déterminé et fidèle et il a été une figure paternelle incroyable pour mes enfants. . J’ai regardé des bagues Cartier et j’ai même appelé pour m’enquérir d’un. «