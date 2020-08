Les rumeurs de chirurgie plastique et les Kardashians vont de pair comme des pois et des carottes. Les sœurs Kardashian-Jenner sont constamment à l’honneur et utilisent fréquemment leurs apparitions comme accessoires dans leurs publications promotionnelles sur les plateformes de médias sociaux.

Il ne fait aucun doute qu’ils sont photographiés et scrutés plus souvent que la plupart des êtres humains, ce qui met un niveau d’attention supplémentaire sur leur corps. Pourtant, certaines célébrités qui sont également sous les projecteurs sont totalement transparentes sur le travail qu’elles ont fait, et cela ne semble pas nuire à leur relation avec les fans.

Pour le clan Kardashian-Jenner, cependant, nier toute intervention chirurgicale est le moyen privilégié de gérer l’attention, et les fans appellent souvent l’infraction. Maintenant, un chirurgien plasticien évoque un avis d’expert sur le travail que Khloé Kardashian a fait – malgré ses démentis.

Toute la famille Kardashian-Jenner fait face à des rumeurs de chirurgie plastique

Une partie de la raison pour laquelle la famille Kardashian-Jenner fait face à un examen aussi minutieux de son apparence est que les fans ont eu un accès direct et personnel à leur vie pendant tant d’années. Keeping Up with the Kardashians a fourni un portrait très intime de la vie des membres de la famille, et les fans ont littéralement regardé les plus jeunes sœurs grandir sous leurs yeux.

Bien sûr, les apparences des gens changent avec le temps, donc les fans qui se souviennent de Kylie Jenner comme une petite fille pourraient être pardonnés d’avoir été choqués par son apparence adulte.

Pourtant, ce n’est pas seulement l’obsession des fans qui alimente le feu. Chacune des sœurs a définitivement subi des transformations dramatiques au cours de leur passage sous les projecteurs. Une partie de cela peut être attribuée à des angles de caméra intelligents, à de grands maquilleurs et même à une utilisation scandaleuse de Photoshop.

La plupart du temps, les fans examinent les photographies publiées sur les propres comptes de médias sociaux des sœurs, ce qui signifie qu’il est difficile de dire si les modifications concernent la personne ou l’image.

Khloé Kardashian a vu son visage plus attentivement

De toutes les sœurs Kardashian-Jenner, Khloé Kardashian est peut-être celle qui a fait l’objet de la plus grande attention lorsqu’il s’agit d’avoir un travail sur son visage. Les fans rechignent souvent au «nouveau visage» de la star qui semble changer plusieurs fois par an.

Alors que Kardashian insiste sur le fait que les changements apportés à son apparence – notamment son nez plus mince – peuvent être attribués à de bons produits cosmétiques, les fans ne l’ont pas.

« Non non Non! Il est impossible que ce soit Khloe. Cela va au-delà du photoshopping. C’est une personne complètement différente! » un fan a écrit sur Twitter après que Kardashian ait publié une autre photo qui semblait présenter un être humain complètement différent.

Un autre a convenu: «Je vous le dis, les Kardashian changent de visage comme des vêtements. Je refuse de croire que c’est Khloe Kardashian.

Un professionnel pèse sur Khloé Kardashian

Parfois, une opinion professionnelle aide à soutenir les affirmations des sœurs selon lesquelles elles n’ont pas fait de travail. Le Dr Barrett est un chirurgien plasticien qui se rend fréquemment à TikTok pour donner son avis d’expert sur le statut chirurgical des célébrités.

Barrett a confirmé que, selon son avis d’expert, Kim Kardashian dit la vérité sur le fait de ne pas être passée sous le couteau pour changer son visage. Il s’est récemment rendu à TikTok pour donner à Khloé Kardashian le même traitement – avec des résultats très différents.

Il commence par la question que les téléspectateurs lui ont posée: «Qu’a-t-elle fait? N’importe quoi? » Il se moque avant de répondre: «Essayez tout!»

Il ne prend même pas la peine de lister toutes les multiples procédures qui peuvent avoir changé l’apparence de Kardashian. Au lieu de cela, il brandit un texte médical et crie: «Tout dans le livre dangé!»

Puis il claque le livre, se lève et dit: «C’est tout ce que j’ai à dire. Cherchez-le vous-même. Kardashian peut continuer à nier qu’elle a fait du travail, mais les professionnels ne sont pas d’accord. Son visage témoigne des capacités de leur profession.