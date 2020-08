2020-08-24 22:30:04

Kobe Bryant devrait avoir une rue de Los Angeles qui porte son nom, après son décès plus tôt cette année dans un accident d’hélicoptère.

La légende décédée de la NBA est décédée plus tôt cette année après avoir été impliqué dans un accident d’hélicoptère qui en a tué huit autres, dont sa fille de 13 ans, Gianna.

Et pour commémorer ce qui est maintenant connu sous le nom de Kobe Bryant Day lundi (24.08.20), les membres du conseil municipal de Los Angeles, Curren Price et Herb Wesson, ont annoncé qu’ils présentaient une motion visant à renommer un tronçon de route à l’extérieur du Staples Center en l’honneur de feu étoile.

Selon la proposition, un tronçon d’environ 3 miles de Figueroa Street serait plutôt connu sous le nom de Kobe Bryant Boulevard.

Dans un communiqué, Curren Price a déclaré: « C’est un cadeau à la ville de Los Angeles et à tous les fans de Kobe Bryant à travers le monde. Les rues de LA se lèveront en l’honneur du » roi de LA « . »

Kobe a joué toute sa carrière professionnelle avec les LA Lakers, dont le terrain est le Staples Center.

La star décédée est honorée lundi après que le conseil municipal de LA a adopté une résolution en 2016 qui déclarait le 24 août Kobe Bryant Day à perpétuité, car le numéro 24 et le numéro 8 sont les numéros de maillot qu’il portait avec l’équipe.

La journée spéciale tombe également juste un jour après son anniversaire, où il aurait eu 42 ans.

Au cours du week-end, sa veuve Vanessa Bryant – avec qui il avait Gianna, ainsi que Natalia, 17 ans, Bianka, trois ans et Capri, 13 mois – s’est rendue sur Instagram pour partager une longue légende à la mémoire de son conjoint.

Elle a écrit dans une partie de son message: « À mon bébé ~ Joyeux anniversaire. Je t’aime et tu me manques plus que je ne pourrai jamais l’expliquer. J’aurais aimé que vous et Gigi soyez ici pour VOUS fêter! J’aimerais pouvoir vous préparer votre plat préféré ou un gâteau d’anniversaire avec ma Gigi.

« Dieu, vous me manquez tellement. Nos vies sont si vides sans toi et Gigi. J’ai été complètement brisée à l’intérieur. Autant j’ai envie de pleurer, je mets un sourire sur mon visage pour faire briller un peu les jours de nos filles plus brillants. Je ne suis pas le plus fort, ils le sont. Ils sont forts et résistants. Je suis sûr que vous êtes fier d’eux. Ils me font sourire tous les jours

«J’aurais aimé pouvoir me réveiller de cet horrible cauchemar. J’aimerais pouvoir surprendre nos filles et nous accueillir, toi et Gigi, à la maison. Je suis en colère de ne pas être allé en premier. J’ai toujours voulu y aller en premier pour ne pas égoïstement Je n’ai pas à ressentir ce chagrin d’amour. Je devais te manquer. Gigi était censée être ici avec ses sœurs. Ça aurait dû être moi (sic) «

